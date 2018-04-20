Зейналова рассказала, почему испортились ее отношения с Нагиевым

Москва, 20 апреля. Телеведущая Светлана Зейналова рассказала, почему испортились ее отношения с актером и шоуменом Дмитрием Нагиевым. Оказалось, что все дело в колкостях, которые позволила себе бывшая ведущая программы «Голос. Дети».

«Я как-то в шутку назвала его «старым конем» – в том смысле, что его уже ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться», – вспомнила обстоятельства размолвки с Нагиевым Зейналова.

При этом впоследствии телеведущая решила наладить отношения, но перемирие не продлилось долго, отмечают «Дни.ру».

«Я попыталась как-то растопить лед, вроде получилось. Но во время съемок, когда мы стояли вместе на сцене, я опять как-то неудачно пошутила – и все…» — рассказала телеведущая.

Напомним, Зейналова вместе с Нагиевым вела шоу «Голос. Дети». В апреле прошлого года телеведущая прекратила сотрудничество с проектом. Несмотря на то, что официальной версией ухода Зейналовой назвали ее беременность, в Сети активно обсуждалась версия, что она не сошлась характерами с Нагиевым.