«Судить за взлом всего, что моргает и светится»: лидер российской IT-индустрии обвинил США в хакерских атаках

Утверждения Запада о том, что российские хакеры якобы хотят «подорвать мировой порядок», как минимум, голословны и несостоятельны. А винить в создавшейся ситуации надо, прежде всего, американцев. Об этом Федеральному агентству новостей заявил один из основателей российской IT-индустрии, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов. В киберпространстве, по его словам, нет соглашений между странами, нет международного законодательства, это в некоем смысле серая зона.

«Если бы такие законы были, то, в первую очередь, следовало бы судить как раз американцев. За их всестороннюю слежку, о которой нам рассказали Эдвард Сноуден, Guardian, WikiLeaks. За взлом всего, что моргает и светится. В ЦРУ есть гигантские отделы, по 800 человек, занимающиеся вскрытием всех существующих устройств и операционных систем. Они умеют взломать все, что угодно, вскрыть любые антивирусы».

Есть там и специальный отдел по фабрикации следов, которые должны после вскрытия и взлома систем указывать не на США, а на какие-то другие страны. Конечно, русскоязычные хакеры тоже составляют значительную часть мировой киберпреступности, соглашается Ашманов. Но они есть на всех сторонах.

«Это и белорусы, и украинцы, и прибалтийцы, и молдаване... Русские, скажем так, и в США играют довольно важную роль. Если посмотреть на состав менеджеров и программистов в Microsoft, Google, Yahoo!, вы увидите большое количество наших нынешних и бывших соотечественников. Они там высоко котируются. В хакерском сообществе есть и очень много китайцев. Но круче всех, конечно же, американцы, которые пишут основную часть всех вирусов на планете».

Игорь Ашманов много лет занимается «фильтрацией всякого контента» и отмечает, что гигантское количество спама с фишингом, с финансовыми пирамидами еще с 90-х годов постоянно шло из Штатов — «процентов 70-80 оттуда».

В США, по его словам, самое большое в мире количество компьютеров, и довольно много людей с хорошими навыками. Но там и на государственной основе, в ЦРУ и АНБ, ведется системная работа, вливаются огромные деньги.

Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по словам Ашманова, уверена в том, что именно наша страна с помощью кибератак подрывает мировое сообщество. Это обычная тактика англосаксов, они всегда переворачивают ту или иную ситуацию ровно на 180 градусов, называют черное именно белым.

«Условно говоря, сами отравляют Скрипалей, но показывают на русских, — подчеркивает Ашманов. — Все уже забыли, что сама Тереза Мэй месяц назад публично обещала с высокой трибуны устроить мощную кибератаку на русских. Наш МИД потребовал тогда объяснений, но Лондон отмолчался. А теперь вдруг оказывается, что это русские «кибератакуют».

Ашманов считает, что «мы совершенно неправильно понимаем себе устройство мозга англосаксов».

«Чисто автоматически и по привычке, идущей еще со времен Достоевского, мы думаем об этическом компоненте в каждом поступке и высказывании, — продолжает эскперт. — «Подождите, это же ложь. Если ложь, то все же ведь поймут это рано или поздно?» Так думаем мы. Мы так устроены. Но они не такие. И мало кого на Западе это интересует известная ложь с пробирками с белым порошком. Разоблачили их. Но это не отменяет разгром Ирака. Игра сделана, счет зафиксирован».

По словам Ашманова, для англосаксов никакой этики нет, а есть этически нейтральные ходы в силовой игре. Сыгранные партии не переигрываются, констатирует он.

«Они говорят: смотрите, мы берем выдуманные показания Григория Родченкова и на их основании «отнимаем» у вас Олимпийские игры. Мы это можем, и мы это уже сделали. Вы не едете на Олимпиаду. Вам бы лучше уже нам подчиниться, как было раньше».

И никому нет дела до того, что Родченков соврал, и что МОК и ВАДА не могут дать каких-либо доказательств. Англосаксов не интересует этичность их действий, повторяет Ашманов, им стыдно им не станет. Они выигрывают — как им кажется, и это для них главное.

Тем не менее, уверен эксперт, реагировать на все это необходимо.