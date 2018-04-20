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Депутат: «Если полной женщине не продадут сигареты, испытает неудобство, но ничего страшного»
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    Депутат: «Если полной женщине не продадут сигареты, испытает неудобство, но ничего страшного»

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    Депутат: «Если полной женщине не продадут сигареты, испытает неудобство, но ничего страшного»

    Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил новый законопроект, который собирается в ближайшее время внести на рассмотрение областного парламента. Закон предусматривает запрет на продажу алкоголя и табака беременным женщинам, а также административную ответственности для самих беременных за курение или употребление алкоголя. Торговцам, продавшим «запрещенную» продукцию будущим мамам, грозит штраф от 30 тысяч до миллиона рублей. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Петров пояснил, как он себе представляет этот закон в действии, и каким образом продавцы будут «вычислять» беременных женщин.

    — Почему вы решили вдруг взяться за эту проблему?

    — Государство стоит на твердой позиции защиты материнства и детства. По этому поводу Государственной Думой принят большой объем законов, а президентом подписано указов. А с другой стороны мы боремся с уменьшением объема потребления алкогольных напитков и за ограничение табакокурения. Ни у кого из нас не возникает вопросов по поводу того, чтобы не продавать сигареты и табак детям до 18 лет. Отсчитать на несколько месяцев назад и подумать о еще не родившихся детях, мне кажется, было бы совершенно логично.

    — Вы часто сталкиваетесь с беременными женщинами, которые курят и употребляют алкоголь?

    — Если исходить из личного опыта, то я отец троих детей. Когда они были совсем маленькими, я гулял с ними на детских площадках, в парке, и достаточно часто, к сожалению, мне встречались беременные женщины, которые без стеснения, на поздних сроках пили пиво, курили сигареты.

    Законопроект предусматривает запрет на продажу алкоголя и табака беременным женщинам

    — Почему тогда законопроект затрагивает только беременных, и вы не включили в него кормящих матерей?

    — Мне кажется говорить о каком-то безумном количестве запретов было бы бессмысленно. Достаточно много детей находится на искусственном вскармливании, и сейчас это совершенно нормально. Лезть в эти процессы — кто как кормит — было бы излишним регулированием, как со стороны государства, так и со стороны депутатов.

    — Как продавец будет «вычислять» беременную женщину, если у нее маленький срок?

    — На малом сроке это не определить никак. И давайте будет реалистами. У нас даже с юридической точки зрения и с точки зрения медицинских показаний разрешены аборты со сроком до 12 недель. Поэтому это уже личное дело женщины на ранних сроках — употреблять алкоголь, сигареты, прерывать беременность по экономическим, психологическим или каким-то собственным убеждениям. Это уже не предмет регулирования государством.

    — А если просто кому-то кажется, что женщина беременна?

    — Предвосхищая ваш вопрос по поводу полных женщин, могу сказать следующее — никто не возмущается, когда при продаже сигарет требуют паспорт. У одних это вызывает радость, у других — огорчение. Но, в принципе, отторжения общества нет по поводу того, что людям, которые выглядят молодо, не продают сигареты или алкоголь. Ну просто эти люди испытывают какие-то неудобства. Так и в случае с полными женщинами — испытает неудобство, не продадут ей сигареты, но ничего страшного не произойдет.

    Депутат: «Если полной женщине не продадут сигареты, испытает неудобство, но ничего страшного»

    — Но в случае людей, выглядящих молодо, можно предъявить справку, а здесь, что женщина предъявит? Справку должна носить с собой о том, что не беременна?

    — Проблема регуляции находится в руках у органов исполнительной власти, каким-то образом они должны придумать, что делать. Но логика в другом — ну, не купит какая-то женщина сигареты или алкоголь, это на одной чаше весов. Но это не сравнится с тем, что беременная женщина, находясь в деструктивном состоянии, нанесет вред ребенку. Здесь дело не в том, что лес рубят — щепки летят. Просто в реализации каждого закона есть какие-то сложности. А контроль за продавцами будет осуществляться точно так же, как в случаях с несовершеннолетними.

    — Курение и распитие алкогольных напитков беременными в общественных местах можно как-то контролировать. А дома как же?

    — Естественно, никакого контроля по поводу поведения дома не существует. У меня есть глубочайшее убеждение, что за исключением ситуации с домашним насилием, государство не должно влезать в семью. Нельзя осуществлять какие-то регулятивные меры воздействия на то, что происходит дома у людей. Дом — это дом, а государство — это государство. Но в законопроекте подразумевается, что если беременная женщина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то она тоже попадает под кодекс административного правонарушения и наказывается штрафом до пяти тысяч рублей.

    Мнение по этому поводу медицинского эксперта читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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