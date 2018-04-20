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Лавров: Призыв сирийской оппозиции к Западу продолжить удары неприемлем
Политика
Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров
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    Лавров: Призыв сирийской оппозиции к Западу продолжить удары неприемлем

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    Лавров: Призыв сирийской оппозиции к Западу продолжить удары неприемлем

    Москва, 20 апреля. Призыв некоторых представителей сирийской оппозиции к США продолжить нанесение ракетных ударов по территории Сирии абсолютно неприемлем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    «Мы выразили серьезную озабоченность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую Национальную коалицию сирийских оппозиционных и революционных сил, призвали США, Великобританию и Францию продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии. Это абсолютно неприемлемые заявления», — сказал министр.

    Лавров также добавил, что необходимо возобновить работу сирийского конституционного комитета в Женеве при посредничестве де Мистуры в координации с представителями стран - гарантов перемирия в Сирии. Кроме того, министр отметил, что ООН и ее специализированные структуры не должны оставаться в стороне от гуманитарных трудностей мирных жителей Сирии.

    Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли серию ракетных ударов по территории Сирии. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по Сирии 103 крылатых ракеты, однако сирийским средствам ПВО удалось уничтожить 71 ракету.

    Автор: Алексей Громов
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