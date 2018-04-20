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Политика
Россия призывает в кратчайшие сроки запустить работу конституционного комитета по Сирии — Лавров
Политика
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    Россия призывает в кратчайшие сроки запустить работу конституционного комитета по Сирии — Лавров

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    Россия призывает в кратчайшие сроки запустить работу конституционного комитета по Сирии — Лавров

    Москва, 20 апреля. Российские власти призывают в кратчайшие сроки начать работу комитета по формированию новой конституции Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии де Мистуры (спецпосланник ООН по Сирии — прим. ФАН) и в координации с другими странами-гарантами», — отметил он.

    Напомним, что вопрос о проведении конституционной реформы в Сирии поднимался во время конгресса национального диалога САР в Сочи, который состоялся в конце января этого года. Формирование новой конституции должно стать одним из главных шагов по урегулированию вооруженного конфликта в арабской республике.

    Ситуация в Сирии обострилась после того, как США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии САР в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии.

    Автор: Антон Соколов
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