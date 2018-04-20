Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

Вашингтон, 20 апреля. Демократическая партия США в пятницу подала иск против России, предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и портала WikiLeaks, обвинив их во вмешательстве в американские выборы.

Истцы утверждают, что представители Трампа вступили в сговор с Россией и ее «шпионским агентством», чтобы помочь кандидату обойти его главного политического соперника — Хиллари Клинтон. При этом к самому Трампу у заявителей претензий никаких нет — американский президент не фигурирует в иске в качестве ответчика. Дело будет рассматривать окружной суд Манхэттена.

Демократы полагают, что Россия обратилась за помощью хакеров, которые взломали почту Демпартии и выложили переписку, которая была опубликована на портале WikiLeaks, что негативно сказалось на рейтинге Хиллари Клинтон. Ущерб истцы оценили в «миллионы долларов».

Напомним, что российская сторона неоднократно опровергала свою причастность к действиям хакерам, взломавшим почту Демократической партии США. Несмотря на то, что американские спецслужбы и правоохранительные органы уже больше года проводят расследование «российского вмешательства», они не смогли предоставить ни одного доказательства. Президент США Дональд Трамп тоже опроверг обвинения в сотрудничестве с Россией во время выборов.