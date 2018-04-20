Лавров: РФ и ООН уверены в отсутствии военного решения конфликта в Сирии

Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и ООН едины во мнении, что конфликт в Сирии невозможно урегулировать военным путем. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями, как для самой Сирии, так и для региональной стабильности», — сказал Лавров.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Сирии. По данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 103 крылатых ракеты, однако сирийским средствам ПВО удалось обить атаку, уничтожив 71 ракету.