Тотальное «пиар-банкротство»: чем чревата для украинской власти церковная реформа Порошенко 

Верховная Рада предсказуемо поддержала «церковные предложения» президента Украины Петра Порошенко о создании в стране единой поместной церкви. Напомним, с такой инициативой украинские власти обратились к патриарху Варфоломею. Политологи уверены: замысел президента Порошенко обречен на провал. Новая «удобная тема» для предвыборного пиара киевских властей грозит обществу серьезнейшим расколом. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил украинский политолог Алексей Якубин.

«Вмешиваясь в церковные дела, Петр Порошенко явно вышел далеко за пределы своих полномочий, — отмечает эксперт. — В конце концов, есть 35-я статья Конституции, в которой четко прописано: «церковь и религия на Украине отделены от государства». Эту норму пока никто не отменял, а действующего главу государства украинцы выбирали не как представителя какой-то церковной организации. За него голосовали не только православные, но и мусульмане, иудеи, буддисты и люди, вообще не имеющие каких-то религиозных убеждений. Сам факт того, что президент вдруг начал разыгрывать «религиозную карту», четко говорит о том, что он чувствует дыхание предвыборной кампании — 2019. И это показатель полного «пиар-банкротства» администрации президента. Этот шаг говорит о том, что других выигрышных тем для украинского правительства сегодня в стране просто нет».

По мнению политолога, пиар-окружение Порошенко оценило тему «установления мира на Донбассе», тему «социально-экономического развития Украины», даже тему «евроинтеграции», и увидело, что никакого позитива для Порошенко в этом нет.

«Как следствие, на Банковой возник вопрос – чем еще увлечь население, как повести его значительную часть за собой? У них есть желание «дать народу зрелищ», но нет для этого никаких поводов, — считает Алексей Якубин. – В итоге власть хватается уже даже за те сферы жизни, которые напрямую ее не касаются. Причем – как в случае с единой поместной церковью – за темы потенциально очень конфликтные, опасные расколом в обществе».

Политолог напоминает: хватаясь за церковную тематику, Порошенко мог бы вспомнить опыт одного из своих предшественников — Виктора Ющенко. Тот в конце нулевых также активно педалировал тему создания единой поместной церкви, но это все равно не помогло ему переизбраться на второй срок и никак не повысило его президентский рейтинг.

«При этом я не считаю, что в попытке вмешаться в дела церкви главная цель администрации президента — в самом создании единой поместной церкви, — подчеркивает Якубин. — И поддержка Рады тут вовсе не главный фактор. В 2016-м парламент уже обращался к константинопольскому патриарху, и никакой поддержки от него не получил. Скорее всего, так получится и на этот раз. Правда, сейчас альтернативное обращение в Константинополь направили депутаты «Оппозиционного блока». В нем они четко указали, что инициатива президента и парламента — всего лишь попытка втянуть константинопольский патриархат в избирательную кампанию Порошенко. И я думаю, что в патриархии сидят очень просвещенные люди, которые все эти вещи прекрасно понимают».

По мнению аналитика, главная цель Порошенко и его администрации — в дальнейшем, когда эта инициатива сорвется, найти крайних, которые понесут ответственность за очередной провал, своего рода «пятую колонну». Всех тех, кто был не согласен с нынешней политизацией религиозного вопроса, в дальнейшем власть легко может обвинить в «зраде», содействии интересам России и вообще всех смертных грехах. Как следствие, может произойти резкий рост нападок на УПЦ со стороны власти и опекаемых ею радикальных националистов. А также на часть оппозиционных депутатов, которые не поддержали идею власти о создании единой поместной церкви.

«Я не сомневаюсь в том, что волна нападений национал-радикалов на храмы и церкви, принадлежащие УПЦ, будет только усиливаться. Для нынешних властей — это логичное продолжение наступления на «неподконтрольный» им патриархат. Мы уже видели захваты церквей в Запорожье и на западной Украине, попытки поджога Десятинного храма и деревянной церкви на Жилянской улице и т.д. Это — совершенно явные попытки установить свое влияние на УПЦ в преддверии выборов-2019. Власть желает сделать из УПЦ часть этакой политической машины, которую можно будет использовать для идейного влияния на украинского избирателя», — считает эксперт.

По словам Якубина, открывая социологические исследования, многие представители действующей власти наверняка приходят в ужас. Они видят, что шансов на переизбрание у них нет. Сегодня рейтинг президента Порошенко составляет 7–8% при антирейтинге в 80%. Рейтинг «Народного фронта» и вовсе едва достигает полутора процентов. В такой ситуации власть готова пойти на любые, даже самые потенциально опасные для общества шаги, считает Якубин.