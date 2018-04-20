Поставили под пулеметы: вернувшаяся домой член экипажа «Норда» рассказала о захвате судна

Москва, 20 апреля. Украинские пограничники, задержавшие судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море, держали членов экипажа под дулом автоматов. Об этом рассказала находившаяся на борту корабля Ирина Оборина, ранее ей удалось вернуться из Украины в Крым.

По ее словам, досмотры крымских рыболовецких судов случались и раньше, но так, как 25 марта, пограничники себя не вели.

«Сейчас была другая реакция, люди зашли, вооруженные до зубов, и понеслось. Нас согнали на корму, поставили под пулеметы всю команду… потребовали, чтобы им дали на руки паспорта, и сказали, что они недействительные, фальшивые, и отобрали. Капитана увели, держали под автоматами», — сообщила подробности задержания «Норда» Оборина.

При этом член экипажа отметила, что физическую силу пограничники не применяли.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Из всех членов экипажа в Россию на данный момент вернулись только двое. Прибывшие в Крым Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов назвали день своего освобождения самым радостным днем в жизни.