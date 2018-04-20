Меню
Общество
Поставили под пулеметы: вернувшаяся домой член экипажа «Норда» рассказала о захвате судна
Политика
Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    Поставили под пулеметы: вернувшаяся домой член экипажа «Норда» рассказала о захвате судна

      /  Обновлено: 
    60

    Поставили под пулеметы: вернувшаяся домой член экипажа «Норд» рассказала о захвате судна

    Москва, 20 апреля. Украинские пограничники, задержавшие судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море, держали членов экипажа под дулом автоматов. Об этом рассказала находившаяся на борту корабля Ирина Оборина, ранее ей удалось вернуться из Украины в Крым.

    По ее словам, досмотры крымских рыболовецких судов случались и раньше, но так, как 25 марта, пограничники себя не вели.

    «Сейчас была другая реакция, люди зашли, вооруженные до зубов, и понеслось. Нас согнали на корму, поставили под пулеметы всю команду… потребовали, чтобы им дали на руки паспорта, и сказали, что они недействительные, фальшивые, и отобрали. Капитана увели, держали под автоматами», — сообщила подробности задержания «Норда» Оборина.

    При этом член экипажа отметила, что физическую силу пограничники не применяли.

    Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Из всех членов экипажа в Россию на данный момент вернулись только двое. Прибывшие в Крым Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов назвали день своего освобождения самым радостным днем в жизни.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    2626
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    760
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1495
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    418