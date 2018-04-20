Меню
Политика
Посольство РФ направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по «делу Скрипалей»
Происшествия
Оторвавшаяся дверь подмосковной электрички едва не убила троих подростков
Следующая новость
Загрузка...

    Посольство РФ направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по «делу Скрипалей»

    1732

    Посольство РФ направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по «делу Скрипалей»

    Лондон, 20 апреля. Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в ответ на заявление стран G7 касательно «дела Скрипалей». Об этом заявил представитель посольства РФ в Великобритании.

    «Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Большой семерки». Вызывает сожаление, что страны G7 позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой», — сообщил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

    По его словам, что Россия рассчитывает на то, что Великобритания будут действовать «как цивилизованное и ответственное государство». Он также добавил, что британские власти должны найти в себе силы и взять верх над конъюнктурными политическими амбициями, воздержавшись от действий, которые подрывают Конвенцию о запрещении химического оружия и ведут к дальнейшему ухудшению российско-британских отношений.

    Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Россия опровергла обвинения британских властей, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, однако Лондон отказывается предоставить материалы под различными предлогами.

    16 апреля главы МИД стран «Большой семерки» сделали совместное заявление, в котором призвали Москву раскрыть якобы имеющуюся в России программу по производству нервно-паралитических веществ, а также незамедлительно ответить на все вопросы, касающиеся инцидента в Солсбери. При этом Москва неоднократно отмечала, что в России не существовало программы по разработке еервно-паралитических отравляющих веществ.                                 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    4599
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    1428
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1915
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    488