Посольство РФ направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по «делу Скрипалей»

Лондон, 20 апреля. Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в ответ на заявление стран G7 касательно «дела Скрипалей». Об этом заявил представитель посольства РФ в Великобритании.

«Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Большой семерки». Вызывает сожаление, что страны G7 позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой», — сообщил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

По его словам, что Россия рассчитывает на то, что Великобритания будут действовать «как цивилизованное и ответственное государство». Он также добавил, что британские власти должны найти в себе силы и взять верх над конъюнктурными политическими амбициями, воздержавшись от действий, которые подрывают Конвенцию о запрещении химического оружия и ведут к дальнейшему ухудшению российско-британских отношений.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Россия опровергла обвинения британских властей, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, однако Лондон отказывается предоставить материалы под различными предлогами.

16 апреля главы МИД стран «Большой семерки» сделали совместное заявление, в котором призвали Москву раскрыть якобы имеющуюся в России программу по производству нервно-паралитических веществ, а также незамедлительно ответить на все вопросы, касающиеся инцидента в Солсбери. При этом Москва неоднократно отмечала, что в России не существовало программы по разработке еервно-паралитических отравляющих веществ.