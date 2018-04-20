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Это признание: в Крыму отреагировали на предложение Порошенко о лишении гражданства
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    Это признание: в Крыму отреагировали на предложение Порошенко о лишении гражданства

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    Это признание: в Крыму отреагировали на предложение Порошенко о лишении гражданства

    Симферополь, 20 апреля. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде лишить крымчан гражданства Украины. Как считает, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, идея главы соседнего государства свидетельствует о том, что Киев фактически признал жителей полуострова гражданами России.

    По его мнению, предложение Порошенко найдет поддержку у крымчан, так как формально разорвет их связь с Украиной. Ганжар подчеркнул, что жители полуострова сделали свой выбор еще в 2014 году.

    «Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины. Думаю, эта новость найдет поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвёт связь с враждебным нам на сегодняшний день государством», — заявил депутат RT.

    Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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