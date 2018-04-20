Сирия: боевики в Западной Гуте сложили оружие и присоединились к перемирию

Дамаск, 20 апреля. В Западной Гуте террористические группировки сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня, после того, как понесли большие потери в живой силе и технике в ходе наступательной операции Вооруженных сил Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Режим перемирия начнет действовать после того, как террористы передадут тяжелое вооружение и технику правительственным силам Сирии. Ожидается, что боевики и члены их семей покинут Западную Гуту, откуда будут переправлены в провинцию Идлиб.

По данным агентства, в настоящее время артиллерия САА и ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ) на юге провинции Дамаск. В результате ударов разгромлены укрепления, укрытия террористов, а также пункты управления и связи.

1 Организация запрещена на территории РФ.