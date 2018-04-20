Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики в Западной Гуте сложили оружие и присоединились к перемирию
Политика
Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики в Западной Гуте сложили оружие и присоединились к перемирию

    451

    Сирия: боевики в Западной Гуте сложили оружие и присоединились к перемирию

    Дамаск, 20 апреля. В Западной Гуте террористические группировки сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня, после того, как понесли большие потери в живой силе и технике в ходе наступательной операции Вооруженных сил Сирии. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    Режим перемирия начнет действовать после того, как террористы передадут тяжелое вооружение и технику правительственным силам Сирии. Ожидается, что боевики и члены их семей покинут Западную Гуту, откуда будут переправлены в провинцию Идлиб.

    По данным агентства, в настоящее время артиллерия САА и ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ) на юге провинции Дамаск. В результате ударов разгромлены укрепления, укрытия террористов, а также пункты управления и связи.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    2154
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    740
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1455
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    411