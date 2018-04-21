Сирия, 21 апреля. Остатки сил ИГ1 безуспешно пытаются атаковать блокпосты САА в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. «Джебхат ан-Нусра»***1 провела показательные казни жителей Даръа, причастных к развитию мирного процесса в САР. «Тахрир аш-Шам» несет большие потери к западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками-исламистами в горах Северо-восточной Латакии; отразили ряд нападений остатков ИГ на окраине пустыни в юго-западной части провинции Дейр-эз-Зор.

«Ахрар аш-Шам»: усиливает натиск на позиции «Джебхат ан-Нусры» к западу от Алеппо; укрепляет оборону и разворачивает новые пункты управления на севере от Хомса.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 организует временные стоянки и совершает вылазки на позиции САА в пустынных районах на юго-востоке провинции Хомс на пути в Ирак.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): несет серьезные потери в живой силе в Латакии и Алеппо; провела показательные казни жителей Даръа, причастных к развитию мирного процесса в САР; готовит наступление на подконтрольные армии САР города Юго-западной Сирии.

Провинция Латакия

В горных районах Северо-восточной Латакии продолжаются перестрелки между террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным информационного Twitter-канала (@NatDefFor), боевики первыми открыли огонь по объектам войск САР близ Нахшеббы, выпустив по ним несколько мин крупных калибров. Сообщается, что никто из военнослужащих не пострадал. Позднее правительственные силы начали ответные обстрелы, преимущественно из артиллерийских орудий и танков. В результате были ранены и ликвидированы несколько террористов «Джебхат Фатх аш-Шам». Более подробные сведения об уроне, нанесенном исламистам, в данный момент формируются.

Провинция Алеппо

В западной части провинции Алеппо не прекращаются ожесточенные боестолкновения между отрядами «Джебхат ан-Нусры» и «Джебхат Тахрир Сурии». В ходе активных наступательных действий боевиков «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» основная зона боевых действий между исламистами сместилась в район населенных пунктов Басратун и Аджиль. По данным оппозиционного новостного портала Masar Press Net, в ходе столкновений на этом направлении силы «Тахрир аш-Шам» несут значительные потери и запрашивают подкрепление в виде дополнительных бандформирований из соседней провинции Идлиб. Напомним, накануне «Джебхат Тахрир Сурия» смогла отбить у бывших союзников несколько поселений к западу от Алеппо.

Провинция Хомс

Боевики-исламисты продолжают мероприятия по укреплению обороны в районе Растанского котла к северу от Хомса в преддверии наступательных действий правительственных войск САР. По информации Qasioun News, полевые командиры «Ахрар аш-Шам» организуют переброску крупнокалиберных пулеметов и боеприпасов к нему в район поселка Бурайгит. Кроме того, на этом направлении был развернут дополнительный командный пункт исламистов. Между тем, передает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник, к востоку от Ар-Растана фиксируется ведение разведки боевиками «Файлак аш-Шам» в районе расположений САА с использованием беспилотников.

Разрозненные бандгруппы «Исламского государства», вышедшие из районов активных боевых действий и пытающиеся пересечь иракскую границу, продолжают организовывать временные стоянки в пустынных районах юго-восточной части провинции Хомс, передают военные источники Al Manar News. При этом отдельные бандформирования время от времени предпринимают безуспешные попытки нападений на близлежащие блокпосты сирийских войск недалеко от магистрали Эс-Сухне – Дейр-эз-Зор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Остатки отрядов ИГ, скрывающиеся в пустынных районах Юго-западного Дейр-эз-Зора совершили ряд новых вылазок в близлежащие районы расположений сирийской армии. Согласно информации военного источника в сети Twitter (@IvanSidorenko1), все попытки террористов захватить опорные пункты войск САР на этом направлении были отбиты в короткий срок. В последнее время подобные атаки бывших ИГИЛовцев на окраинах Сирийской пустыни стали отмечаться заметно чаще. Военные эксперты связывают это с тем, что исламисты пытаются оттянуть часть сил САА на себя, дабы сорвать готовящуюся полномасштабную операцию правительственных сил по уничтожению анклава террористической организации в южных предместьях Дамаска.

Провинция Даръа

Боевики «Ан-Нусры» провели ряд показательных казней и публичных избиений жителей тех населенных пунктов провинции Даръа, которые принимали участие в мероприятиях, направленных на развитие процесса примирения в Сирии. По информации Twitter-канала Daraa Now, были, в частности, казнены главы администраций населенных пунктов Аль-Гария Аль-Гарбия и Абдин, директор по дорогам и транспорту в провинции Даръа, член комитета по примирению Даиля. Кроме того, мэр города Маараба был похищен и подвергнут пыткам.

По сведениям источников SANA News, в районе поселения Музайриб сосредоточиваются бандгруппы и боевая техника «Тахрир аш-Шам». Предполагается, что данные силы будут передислоцированы на передовые позиции с целью организации атаки на подконтрольные САА города Изра и Хирбет Газале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)