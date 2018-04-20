Порошенко объявил войну Украинской православной церкви — киевский политолог

Украинские политологи активно комментируют факт, что президенту Украины Петру Порошенко все-таки удалось добиться от депутатов Верховной рады принятия обращения к Вселенскому патриарху о создании на Украине единой поместной церкви. За это проголосовали 268 депутатов. Для того, чтобы парламентарии поддержали его обращение, Порошенко даже лично прибыл в Раду. Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей директор информационно-аналитического центра «Перспектива» политолог Павел Рудяков, фактически объявляя войну Украинской православной церкви Московского патриархата, Порошенко не отдает себе отчета, какую смуту в стране он затевает ради собственных политических целей.

«Порошенко фактически объявил войну Украинской православной церкви. И его выступление в Верховной раде можно с полным правом назвать объявлением войны, — отметил Рудяков. — Там прямо назван главный враг — это Москва и московский патриархат, который считает территорию Украины своей канонической территорией. И, по мысли Порошенко, Украина должна дать достойный отпор «агрессору». Порошенко четко дал понять — это не только вопрос церкви и религии для украинцев, но и вопрос геополитики и безопасности».

Война, которую украинский президент объявил УПЦ МП, нужна ему в первую очередь для решения собственных политических задач, отмечает эксперт.

«Сегодня политический рейтинг Порошенко чрезвычайно низок, и он судорожно пытается найти какие-то новые, пусть даже потенциально конфликтные ходы для поднятия собственной популярности в глазах части общества. Но уже сегодня ясно — последствия его действий в религиозной сфере могут выйти далеко за пределы его компетенции, и вообще компетенции органов госуправления», — отмечает собеседник ФАН

По словам аналитика, сегодня и в церковных, и в светских кругах Украины (особенно на региональном уровне) существует целый ряд очень серьезных сил, которые прямо заинтересованы в том, чтобы вывести эту ситуацию из-под контроля. Главными последствиями войны, которую недавно объявил Украинской православной церкви президент, может стать разжигание межконфессиональной розни, дальнейшие поджоги и погромы храмов, создание «отрядов самообороны» вокруг каждого прихода и, в конечном счете, новый острый разлад в украинском обществе. Так что порой возникает ощущение, что Петр Порошенко просто не отдает себе отчета в последствиях своих действий.

«По сути, верховная власть, преследуя свои узкополитические интересы, создает почву для страшного разлада в стране, на этот раз, на религиозной почве. При этом Порошенко говорит, что таким образом он намерен «привнести мир в украинское общество». Нечто подобное мы наблюдали четыре года назад вокруг ситуации в Донбассе — туда кандидат в президенты Порошенко тоже хотел «принести мир», но в результате война там все еще идет, и конца ей не видно. Получается прямо по Оруэллу: «Мир — это война», — считает Рудяков.

По мнению эксперта, в случае, если власть продолжит педалировать сокращение прав части верующих и изгнание Украинской православной церкви с территории страны, возникновение «церковных отрядов самообороны» более чем вероятно. В качестве примера Рудяков привел недавнее нападение поощряемых властью радикалов из С14 (запрещенная в РФ организация — прим.) на памятник генералу Ватутину у стен Верховной рады, а также организацию временной блокады монумента. Эксперт напомнил, лидер Оппозиционного блока в Раде Юрий Бойко, которого националисты не подпустили к памятнику, пообещал вернуться «с большим количеством соратников». Это, скорее всего, будут представители общественности, готовые дать отпор беспределу со стороны национал-радикалов.

«Эта идея буквально витает в воздухе, — отметил Рудяков. — В последнее время мы уже неоднократно наблюдали попытки захвата храмов УПЦ в разных городах Украины, в том числе Десятинного храма в Киеве. И отстоять его смогли именно верующие, которые объединились и дали отпор националистам. Во многих регионах они сами стремятся к объединению, и сдерживать этот процесс вскоре станет невозможно».

Совсем скоро все это может обернуться огромной проблемой, предупреждает эксперт.

«На днях Верховная рада еще только готовилась проголосовать по предложенному Порошенко церковному законопроекту, а в СМИ и соцсетях представители националистов уже несколько раз заявили: «Надо громить и захватывать храмы, принадлежащие УПЦ! Раз президент сказал, что Москва угрожает нашей безопасности, считая Украину своей канонической территорией, мы готовы дать отпор ее представителям». Это значит, что захваты и погромы храмов УПЦ на Украине вскоре могут выйти на новый виток», — говорит Павел Рудяков.

Украинская власть стремится искусственно активизировать эту кампанию, предупреждает эксперт, и все это может обернуться большой кровью. При этом, по мнению политолога, Константинополь вряд ли поддержит инициативу украинского президента. Конечно, на патриарха Варфоломея сейчас оказывается очень серьезное давление, в том числе со стороны светских международных организаций. Но даже в этом случае на такой рискованный и, главное, практически ничем не обоснованный шаг Константинопольский патриарх не пойдет. Что станет очередным сильным имиджевым ударом для Петра Порошенко в глазах его избирателей, уверен политолог.