Меню
Новороссия
ОБСЕ оказала содействие в передаче Амстердаму останков погибших при крушении МН17 в Донбассе
Политика
Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    ОБСЕ оказала содействие в передаче Амстердаму останков погибших при крушении МН17 в Донбассе

    58

      ОБСЕ оказала содействие в передаче Амстердаму останков погибших при крушении МН17 в Донбассе

    Донецк, 20 апреля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посодействовала возвращению человеческих останков, обнаруженных в районе катастрофы авиалайнера МН17 в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Как сообщили представители СММ, на данный момент останки находятся у вооруженных формирований. Ожидается, что их передадут представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы. СММ ОБСЕ и первый заместитель главы миссии Александр Хуг оказывают содействие этому процессу.

    «Мы посодействовали тому, чтобы представители властей Нидерландов смогли получить эти останки, находящиеся у представителей вооруженных формирований здесь», — отметил Александр Хуг.

    Напомним, крушение самолета Boeing-777 (рейс МН17) произошло 17 июля 2014 года на территории села Грабово. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

     

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    2626
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    760
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1495
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    418