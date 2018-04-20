  ОБСЕ оказала содействие в передаче Амстердаму останков погибших при крушении МН17 в Донбассе

Донецк, 20 апреля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посодействовала возвращению человеческих останков, обнаруженных в районе катастрофы авиалайнера МН17 в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщили представители СММ, на данный момент останки находятся у вооруженных формирований. Ожидается, что их передадут представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы. СММ ОБСЕ и первый заместитель главы миссии Александр Хуг оказывают содействие этому процессу.

«Мы посодействовали тому, чтобы представители властей Нидерландов смогли получить эти останки, находящиеся у представителей вооруженных формирований здесь», — отметил Александр Хуг.

Напомним, крушение самолета Boeing-777 (рейс МН17) произошло 17 июля 2014 года на территории села Грабово. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.