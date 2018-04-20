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Сирия: американские ракеты обнаружены в арсенале боевиков в Думейре
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    Сирия: американские ракеты обнаружены в арсенале боевиков в Думейре

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    Сирия: американские ракеты обнаружены в арсенале боевиков в Думейре

    Дамаск, 20 апреля. Большое количество оружия боевиков, в том числе ракеты американского производства, обнаружены сирийской армией в городе Думейр к северо-востоку от Дамаска. По информации сирийского национального агентства САНА, сирийские военные обнаружили помещения, принадлежащие боевикам группировки «Джейш аль-Ислам», в том числе мастерские по производству ракетных снарядов и самодельных взрывных устройств.

    Согласно приведенным данным, в ходе прочесывания поселения Думейр отряды армии конфисковали большие партии военной техники, боеприпасов и оружия боевиков в районе Эль-Махатта на юге поселения. Среди них платформы запуска ракет кустарного производства, дистанционные детонаторы, коробки со взрывчатыми веществами, мины, несколько ракет американского производства ТOW, снаряды РПГ, десятки самодельных взрывных устройств, большое количество ракетных снарядов, минометов, система залпового огня «Град», самодельные ракеты. 

    Напомним, ранее сообщалось, что российские военные в Сирии нашли новое доказательство того, что боевики «Джейш аль-Ислам» занимались изготовлением химического оружия в городе Дума.

    Автор: Тимур Румянцев
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