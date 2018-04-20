«Германии есть чему поучиться»: депутат бундестага оценил Крымский мост и аэропорт в Симферополе

Ялта, 20 апреля. Немецкий депутат Маркус фон Майер заявил, что удивлен масштабом и темпами строительства аэропорта в Симферополе и Крымского моста. Он отметил, что Берлину есть чему поучиться у России.

Депутат бундестага в ходе панельной секции «Будущее мира» на Ялтинском международном экономическом форуме прокомментировал успехи российского Крыма.

«В России, в Крыму построили прекрасный аэропорт, строят великолепный мост, этому мы можем поучиться у наших российских партнеров», — сказал Майер.

Немецкий парламентарий подчеркнул, что Россия нашла средства на строительство таких масштабных проектов, а в Берлине стройка аэропорта сильно задерживается. Он добавил, что на месте канцлера Ангелы Меркель поинтересовался бы у России, каким образом власти смогли найти ресурсы на эти объекты.

Напомним, что первый терминал аэропорта «Симферополь» принял пассажиров 16 апреля. Стоимость реализации проекта составила 32 млрд рублей. Автомобильное движение на Крымском мосту могут открыть уже в мае.