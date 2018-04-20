Меню
Общество
«Германии есть чему поучиться»: депутат бундестага оценил Крымский мост и аэропорт в Симферополе
Политика
Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    «Германии есть чему поучиться»: депутат бундестага оценил Крымский мост и аэропорт в Симферополе

    58

    «Германии есть чему поучиться»: депутат бундестага оценил Крымский мост и аэропорт в Симферополе

    Ялта, 20 апреля. Немецкий депутат Маркус фон Майер заявил, что удивлен масштабом и темпами строительства аэропорта в Симферополе и Крымского моста. Он отметил, что Берлину есть чему поучиться у России. 

    Депутат бундестага в ходе панельной секции «Будущее мира» на Ялтинском международном экономическом форуме прокомментировал успехи российского Крыма. 

    «В России, в Крыму построили прекрасный аэропорт, строят великолепный мост, этому мы можем поучиться у наших российских партнеров», — сказал Майер.

    Немецкий парламентарий подчеркнул, что Россия нашла средства на строительство таких масштабных проектов, а в Берлине стройка аэропорта сильно задерживается. Он добавил, что на месте канцлера Ангелы Меркель поинтересовался бы у России, каким образом власти смогли найти ресурсы на эти объекты. 

    Напомним, что первый терминал аэропорта «Симферополь» принял пассажиров 16 апреля. Стоимость реализации проекта составила 32 млрд рублей. Автомобильное движение на Крымском мосту могут открыть уже в мае.

    «Германии есть чему поучиться»: депутат бундестага оценил Крымский мост и аэропорт в Симферополе

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    2626
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    760
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1495
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    418