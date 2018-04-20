Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии осложняют мандат де Мистуры

Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по территории САР осложнили мандат спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с дипломатом.

Отметим, что это уже вторая за месяц встреча российского министра с эмиссаром. Главной темой сегодняшних переговоров стали перспективы мирного урегулирования в Сирии, оказавшиеся под угрозой из-за ракетных обстрелов США, Великобритании и Франции по арабской республике 14 апреля.

Ранее Лавров уже заявлял о том, что ракетная атака под абсолютно сфальсифицированным предлогом является грубейшим нарушением международного права и Устава ООН.

«Такие агрессивные действия усугубляют гуманитарную ситуацию, играют на руку экстремистам, отдаляют перспективы установления мира на многострадальной сирийской земле», — подчеркнул он.

Сегодня стороны выразили надежду, что политический процесс в Сирии можно будет перезапустить. В этой связи сам де Мистура заметил, что он надеется на продолжение работы не только в астанинском формате, но и в рамках сформированного после конгресса нацдиалога САР в Сочи конституционного комитета.

«И затем все это может быть реализовано в рамках женевского процесса», — добавил дипломат.