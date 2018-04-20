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Патрушев: США выбрали курс жесткого противостояния с РФ
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    Патрушев: США выбрали курс жесткого противостояния с РФ

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    Патрушев: США выбрали курс жесткого противостояния с РФ

    Москва, 20 апреля. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что независимая внешняя политика России и последовательное отстаивание ею своих интересов воспринимаются Вашингтоном как угроза американскому доминированию в мире.

    Именно поэтому, по мнению Патрушева, в последнее время за океаном все чаще используют «инструменты сдерживания и жесткого противостояния». 

    «Независимая внешняя политика России, последовательное отстаивание ею своих национальных интересов рассматриваются Соединенными Штатами Америки как угроза их безусловному доминированию в мире», — сказал секретарь Совбеза на заседании межведомственной комиссии.

    Он отметил, что тот факт, что политика США становится более агрессивной и жесткой, подразумевает выработку дополнительных мер по нейтрализации недружественного курса Вашингтона. 

    Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ заявил, атака США на Сирию, осуществленная в минувшие выходные, является очередным подтверждением того, что Вашингтон готов применять силу ради достижения собственных интересов.  

    Автор: Федор Веснин
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