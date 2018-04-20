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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД ФРГ
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    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД ФРГ

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    Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД ФРГ

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с главой дипломатического ведомства Германии Хайко Маасом. Как сообщили в МИД РФ, акцент во время беседы был сделан на обсуждении ситуации в Сирии.

    Не обошли вниманием Лавров и Маас и актуальную международную повестку.

    «Ключевое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным международным темам, включая взаимодействие Москвы и Берлина в поддержку сирийского урегулирования…» — рассказали о беседе в МИД.

    Напомним, ранее в немецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обнаружение в Восточной Гуте контейнеров с хлором из ФРГ. В Берлине заявили, что не располагают информацией на эту тему.

    До этого стало известно, что военные РФ обнаружили канистру с хлором в сирийской Восточной Гуте. 

    Автор: Федор Веснин
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