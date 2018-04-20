Украина: в рот вам пытки. Колонка Руслана Мармазова

Во времена далекие, теперь почти былинные, имелся на советском телевидении любимый в народе жанр остросоциальных, политических, но и сатирических тоже куплетов. Пара простоватых исполнителей, скажем, с гитаркой и гармошкой, жгли напалмом хохота всякие нелепости бытия. Тот самый случай, который породил присказку, мол, «утром в газете, вечером в куплете».

Бултыхаясь ежедневно, не от большого желания, конечно, а по профессиональной надобности в клоаке украинских новостей, пришел к такому заключению. Вот просто жаль, что упомянутый выше жанр свое отзвенел. Да и меня создатель не сподобил к эквилибру рифмами, даже в простейшей частушечной форме. Тем ведь — море. Сейчас я их сыпану, причем, свежайших, буквально за последние несколько дней. Может, кто зарифмовать и спеть сможет? А нет, все равно сыпану.

«Ах, почему, почему, почему тот светофор зеленый?»

На Украине решили ликвидировать желтый сигнал светофора. Ладно бы еще красный, было бы понятно, декоммунизация и все такое… Но нет, над желтым размышляют, причем, на уровне кабинета министров. Причина — ДТП с жертвами в Кривом Роге. Мол, это из-за желтого света все получилось. Один из коллег-журналистов уместно заметил, что следом надо убрать по всей Украине перекрестки, там аварий случается жуть как много. А уж запретить алкоголь и мобильные телефоны по аналогичной причине сам бог велел… Кстати, это все полумеры. Единственно верным решением может стать двухцветный желто-голубой украинский светофор. Это и патриотично, и, наверняка, очень прогрессивно. Желтый — стой, голубой — иди. Или наоборот. Какая, собственно, разница?

Фото от икоты

Ульяна Супрун, министр здравоохранения Украины, с американским паспортом и целебной внешностью, радует новациями каждый день. Уже заклеймила как тяжкое наследие советского строя электрофорез, реакцию Манту и флюорографию. Сказала, что ни к чему это баловство и непотребство. Отмена флюорографии в стране, где бушует туберкулез, конечно, самое актуальное дело.

Но! Буквально сегодня я обнаружил начало любопытной разъяснительной кампании из недр украинского минздрава. Теперь публику просвещают по поводу частоты мытья бренного тела. Вовсе-де не обязательно, выясняется, этим каждый день заниматься. Грязь — заслон инфекциям. Это на полном серьезе сообщают, какие уж шутки в таком деликатном вопросе. Крепко подозреваю, что здесь украинские медики еще и смежникам прилично подсобили. С такими коммунальными платежами роскошь мыться каждый день не всякий украинец себе позволит. Так оно еще и для здоровья хорошо. Кстати, а знаете ли вы, что если внезапно показать фотографию Ульяны Супрун икающему человеку, то он моментально перестанет икать. Правда, есть опасность, что непроизвольно сдаст пару анализов.

Коварные слюни заговора

Надежда Савченко, недавнее всенародно обожание и образец героической украинки, а теперь голодающая политическая узница, запретила соваться ей в рот. Говорит, что это — пытки. Суд ее в этой теме, кстати, поддержал и не разрешил лезть в ротовую полость Героя Украины и брать оттуда «биоматериалы» без ее одобрения. Придется теперь стороне обвинения без Надиных слюней подтверждать ее злой умысел на теракт и государственный переворот. Что, разумеется, крайне сузит доказательную базу.

«Волком пусть завоют москали…»

Минуту громкой, международной даже, славы пережила газета «Час пик» из города Канев. Скрин первой полосы выпущенного накануне Пасхи номера разлетелся по социальным сетям. Собственно, было от чего. Аншлаговый лозунг никого не мог оставить равнодушным. В переводе с украинского языка выглядел он примерно так:

«Волком пусть завоют москали, а /грубое название евреев — прим./ заверещат, как свиньи! Нынче праздник на моей земле! — Пасха идет по Украине!»

Цельный текст, согласитесь. Энергичный такой. К тому же абсолютно в духе европейских ценностей, за которые в свое время два майдана стоптали. Уйма терпимости, толерантности и прочих демократических постулатов. Об избытке христианской любви не говорю даже, она заметна невооруженным глазом.

За Тузлу злы

Некоторое время тому назад, когда Крым по нелепой случайности еще входил в состав Украины, если помните, случилась напряженная ситуация по поводу острова (или косы, не суть важно) Тузла. Киевские непоседы возбудились, когда со стороны Кубани стали отсыпать грунт и присоединять островок к материку. Даже что-то такое грозное произносить стали. Я тогда в один материал, причем футбольный, вкрутил скороговорку для логопедов: «Занзибарские козлы завсегда за Тузлу злы».

Теперь вспомнилась и богатая на «з» фраза, и сама давняя ситуация. Дело в том, что на днях Крым передал Тузлу в российскую федеральную собственность, добровольно и безвозмездно. И это обстоятельство, только представьте себе, запустило волну по украинскому политическому болоту. Негодуют, пляшут с бубнами и настаивают, что такие вещи делаются только путем референдума. Всеукраинского! Нормальные люди, а? Сначала пинками буквально вытолкали Крым из Украины, а теперь, когда полуостров уже четыре года как российский, шепчут о чем-то совершенно несуразном. Малахольные, что с них взять…

Чем Зеленский лучше Вакарчука

Политик Михаил Добкин рассуждал в интервью, чем комик Владимир Зеленский интересней певца Святослава Вакарчука. Не в эстрадном смысле, а как возможные претенденты в президенты Украины. На всякий случай оговорюсь, что в украинских реалиях о политических перспективах этих персонажей толкуют на полном серьезе. Так вот, Зеленский со слов Добкина больше годится, он талантливей. Вакарчук под фонограмму выступает, а Зеленский нет. Мда… Воображаю, как бы тот шутил под «фанеру». Хотя, всяко может быть.

Дело фюрера живет и кое-где побеждает

Львовская дама-депутат от партии «Свобода», к тому же историк и директор школы, в честь дня рождения, не к столу будет сказано, Адольфа Гитлера обнародовала восторженные слова в его адрес. И даже «Майн кампф» пару раз процитировала, демонстрируя глубину знания предмета.

Удивителен не сам этот факт, а то, что его заметили. Тоже мне невидаль какая. Дело для Украины, как говориться, житейское. Там уже многие годы «Бандеровские чтения» проводятся. Символика нацистов и коллаборационистов, считай, приравнена к государственной. Подумаешь, тетка честно и откровенно сказала о своей любви к фюреру. Одна она такая? Не сегодня, так завтра на Украине введут геббельсовскую премию для свободной прессы и гиммлеровские фестивали национальных культур. А вы говорите, день рождения Гитлера…

Законное спасибо беззаконию

Совсем, похоже, худо дело у Петра Порошенко и его шайки. Ва-банк пошли. Подняли взрывоопасную и беспросветную тему автокефальной поместной церкви, к Константинопольскому патриарху Варфоломею по этому поводу обратились. Надо же чем-то электорат отвлекать от насущных проблем…

Но дело даже и не в этом, а в занятных побочных проявлениях процесса. Например, Порошенко в пылу выступления рассказал, что киевские князья недальновидно основали Москву. Ну да, погорячились они, вспылили. Если бы только знать могли, что это будет Порошенко раздражать, понятно, воздержались бы…

Кстати, Юрий Долгорукий, считающийся основателем Москвы, был князем ростово-суздальским. Это уж позже, когда Москва значилась среди его владений, он занял киевский трон. Но разве до таких мелочей, когда речь идет о глобальном историческом процессе, а украинские депутаты уже готовы принять закон-благодарность. Что-то новенькое, верно? Это так они Константинопольского патриарха намерены чествовать. Он, правда, ничего еще не сделал, да и проблематично ему, даже при желании, что-то предпринять. Ну и ладно. Закон-благодарность — уже интересно и свежо. Не ведают, что творят… Нет, не ведают.

Посмотрел я на все эти новостишки, опять-таки подчеркну, буквально по ходу почерпнутые. А ведь невесело все это. Печально даже. Массовое помешательство какое-то. Не до частушек, пожалуй.