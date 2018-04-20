В «Газпроме» отреагировали на возможные претензии Украины

Москва, 20 апреля. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил Федеральному агентству новостей, что прогнозировать сроки рассмотрения Стокгольмским арбитражем документов о расторжении контрактов затруднительно, но это однозначно будет небыстрый процесс. При этом он отметил, что, пока арбитраж будет принимать решение, «Газпром» продолжит взаимодействовать с «Нафтогазом» в рамках действующих соглашений.

Куприянов еще раз подчеркнул позицию «Газпрома», согласно которой вынесенные ранее вердикты Стокгольмского арбитража по контрактам компании с «Нафтогазом Украины» привели к тому, что данные соглашения «утратили сбалансированность и стали экономически невыгодны для «Газпрома».

Как пояснил ФАН заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, «задача «Газпрома» в рамках нового арбитража — снизить вероятность предъявления претензий за более низкие объемы прокачки, учитывая, что прописанные в нем 110 млрд транзита через территорию Украины сейчас не требуются». При этом эксперт не взялся прогнозировать, насколько успешно российской газовой компании удастся решить данный вопрос в Стокгольме, поскольку, по его словам, «панель арбитров, которая приняла противоречащие друг другу решения — вероятно, с политической подоплекой — по контрактам на поставку и транзит, сильно девальвировала авторитет этого института и подорвала доверие к нему».

Сегодня «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение двух действующих контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит топлива соответственно.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и в феврале 2018-го вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении этих двух договоров. В первом случае арбитраж отказался признать обязанность Украины выбирать оговоренные контрактами объемы российского газа, но вторым решением обязал «Газпром» заплатить Украине компенсацию за меньшие объемы транспортировки газа через ее территорию, чем это было предусмотрено договором. В итоге «Газпром» заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, и что он готов их обжаловать, а сами контракты расторгнуть.