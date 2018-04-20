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Проведение форума по Сирии без участия представителей Дамаска вызывает вопросы — Богданов
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    Проведение форума по Сирии без участия представителей Дамаска вызывает вопросы — Богданов

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    Проведение форума по Сирии без участия представителей Дамаска вызывает вопросы — Богданов

    Москва, 20 апреля. Решение организаторов конференции по Сирии не приглашать на мероприятие представителей сирийской власти вызывает вопросы. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

    «Когда проводятся международные форумы по этим важным вопросам без самих сирийцы, без представителей руководства этой страны, то у меня лично вызывает это много вопросов. Как можно решать проблемы Сирии без представителей законных сирийских властей?» — отметил он.

    Дипломат добавил, что Россия, вероятнее всего, будет участвовать в форуме. Конференция, в частности, будет посвящена вопросам гуманитарной деятельности, ситуации с беженцами и восстановления экономики арабской республики. Мероприятие пройдет в Брюсселе 24-25 апреля.

    Напомним, что ситуация в Сирии осложнилась после того, как США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН удар по объектам правительственных сил САР.

    Автор: Антон Соколов
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