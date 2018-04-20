 «Наша цель — ноль жертв»: замглавы СММ ОБСЕ рассказал о ситуации на Донецкой фильтровальной станции

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию, складывающуюся в районе Донецкой фильтровальной станции, которая временно не функционирует из-за активных боевых действий.

Как известно, работа ДФС была приостановлена на неделю после жесточайшего обстрела со стороны ВСУ, в ходе которого сотрудники фильтровальной станции получили тяжелые ранения. Как позже выяснилось, украинские силовики оказали себе медвежью услугу: из-за случившегося проблемы с водой наблюдаются не только на территории, контролируемой ВС ДНР, но и в украинских поселках.

«СММ ОБСЕ ведет диалог с обеими противоборствующими сторонами. Чтобы станция возобновила свою работу, необходимы гарантии безопасности для сотрудников ДФС, — подчеркнул Александр Хуг. — Мы обсуждали уже этот вопрос с представителями сторон и КП «Вода Донбасса». Я считаю, что стороны должны работать над тем, чтобы не допустить потерь, наша цель — ноль жертв. Мы уверены, что она достижима, если не размещать вооружение в населенных пунктах и рядом с ними и не обстреливать местность».

Замглавы миссии ОБСЕ добавил: пока погода благоприятна, следует также разминировать территории по обе стороны линии фронта. Если это сделать невозможно, необходимо обозначить эти участки, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

Напомним: от работы станции зависит обеспечение водой трехсот тысяч человек по обе стороны линии фронта.