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 «Наша цель — ноль жертв»: замглавы СММ ОБСЕ рассказал о ситуации на Донецкой фильтровальной станции
Политика
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     «Наша цель — ноль жертв»: замглавы СММ ОБСЕ рассказал о ситуации на Донецкой фильтровальной станции

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     «Наша цель — ноль жертв»: замглавы СММ ОБСЕ рассказал о ситуации на Донецкой фильтровальной станции

    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию, складывающуюся в районе Донецкой фильтровальной станции, которая временно не функционирует из-за активных боевых действий.

    Как известно, работа ДФС была приостановлена на неделю после жесточайшего обстрела со стороны ВСУ, в ходе которого сотрудники фильтровальной станции получили тяжелые ранения. Как позже выяснилось, украинские силовики оказали себе медвежью услугу: из-за случившегося проблемы с водой наблюдаются не только на территории, контролируемой ВС ДНР, но и в украинских поселках.

     «СММ ОБСЕ ведет диалог с обеими противоборствующими сторонами. Чтобы станция возобновила свою работу, необходимы гарантии безопасности для сотрудников ДФС, — подчеркнул Александр Хуг. — Мы обсуждали уже этот вопрос с представителями сторон и КП «Вода Донбасса». Я считаю, что стороны должны работать над тем, чтобы не допустить потерь, наша цель — ноль жертв. Мы уверены, что она достижима, если не размещать вооружение в населенных пунктах и рядом с ними и не обстреливать местность».

     «Наша цель — ноль жертв»: замглавы СММ ОБСЕ рассказал о ситуации на Донецкой фильтровальной станции

    Замглавы миссии ОБСЕ добавил:  пока погода благоприятна, следует также разминировать территории по обе стороны линии фронта. Если это сделать невозможно, необходимо обозначить эти участки, чтобы обеспечить  безопасность мирных жителей.

    Напомним: от работы станции зависит обеспечение водой трехсот тысяч человек  по обе стороны линии фронта.

    «СММ ОБСЕ будет фиксировать, как развиваются события. Я пообщался с представителями КП «Вода Донбасса», и уверен, что ситуация в ближайшее время разрешится. Все заинтересованные лица должны работать в этом направлении и не политизировать этот процесс. Работники станции, среди которых много женщин, проявили невиданную стойкость, прилагая огромные усилия, чтобы в течение четырех лет  обеспечивать водой людей по обе стороны баррикад.  Мы со своей стороны сделаем все возможное. Но обеспечение безопасности сотрудников ДФС остается за сторонами», — заключил Хуг.

     

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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