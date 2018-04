Сирия: «Силы Тигра» захватили тяжелую технику боевиков в Восточном Каламуне

Дамаск, 20 апреля. Элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» провели масштабную наступательную операцию в Восточном Каламуне, в ходе которой захватили тяжелую технику и террористов. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

В ходе столкновений боевики отступили со своих позиций, бросив тяжелую технику и боеприпасы, в результате чего в руки бойцов САА попалит два танка Т-55, а также Т-62 и Т-72. Кроме того, бойцам сирийской армии удалось захватить у боевиков пикапы, оснащенные зенитными установками и крупнокалиберными пулеметами и боеприпасы.

