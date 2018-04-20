Главные новости 20 апреля

Федеральное агентство новостей предлагает обзор главных событий пятницы, 20 апреля.

В Кремле успели ознакомиться с мемуарами бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которых он рассказывает о якобы имевших место встречах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа до 2016 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков отреагировал на «фривольные» заявления бывшего главы ФБР о разговорах Путина и Трампа.

В 2017 году Турция вывела весь золотой запас страны из Федерального резерва США, где он ранее находился на хранении, сообщают СМИ. Турция вывела весь золотой запас страны из США – СМИ.

Россия докажет, что ПВО Сирии сбила часть ракет США и их союзников, заявил Сергей Лавров. Военный эксперт объяснил, почему не стоить верить западным утверждениям, что якобы все из ракеты достигли цели. У нас есть полный набор информации: военный эксперт объяснил, как Россия докажет, что ПВО Сирии сбила ракеты США.

Рейтинг самых надежных антивирусов для операционной системы Windows был составлен специалистам Роскачества. Пресс-служба ведомства сообщила, что провела анализ 23 наиболее известных защитных программ. Роскачество составило рейтинг антивирусов и назвало лучший.

Латвия не понимает, почему Россия не провела учебные ракетные пуски хотя якобы уже дважды резервировала в этих целях время в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море. Латвия попросила объяснить, почему Россия не запустила ракеты в Балтийском море.

Пентагон, обеспокоенный уникальными разработками РФ в области гиперзвукового оружия, решил потратить почти миллиард долларов на разработку своей первой гиперзвуковой крылатой ракеты. Ответ России и Китаю: раскрыты способности первой гиперзвуковой ракеты США.

В ближайшее время Россия представит доказательства, что часть ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, была сбита сирийской системой ПВО, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров: РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США.

Москва больше не связана моральными обязательствами, не позволяющими поставлять высокотехнологичное вооружение Сирийской арабской республике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Несут покой и тишину: военный эксперт рассказал, когда РФ начнет поставлять С-300 Сирии.

В министерстве иностранных дел Германии не располагают информацией об обнаруженных в сирийской Восточной Гуте контейнерах с хлором из ФРГ. Об этом заявил представитель немецкого дипломатического ведомства Райнер Бройль. МИД Германии прокомментировал обнаружение в Восточной Гуте контейнеров с хлором из ФРГ.

Государственный департамент США обвинил Россию и Сирию в «зачистке» места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута Дамаска). Им уже нечем себя оправдать: в Совфеде ответили на обвинения США в «зачистке» места химатаки в Сирии.