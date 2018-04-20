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Актриса из фильма «Любовь и голуби» вызвала врачей из-за проблем с сердцем
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    Актриса из фильма «Любовь и голуби» вызвала врачей из-за проблем с сердцем

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    Актриса из фильма «Любовь и голуби» вызвала врачей из-за проблем с сердцем

    Москва, 20 апреля. Известная российская актриса Нина Дорошина, которая сыграла главную роль в фильме «Любовь и голуби», в пятницу вызвала врачей из-за болей в сердце. Ложиться в больницу актриса отказалась, заявив, что будет лечиться в домашних условиях.

    Позже Дорошина заявила журналистам Пятого канала, что чувствует себя хорошо, несмотря на «взрослый возраст».

    Напомним, что в марте этого года 83-летняя Дорошина уже вызывала медиков в связи с плохим самочувствием, а еще ранее она жаловалась на то, что у нее отнялись ноги.

    Актриса получила всенародную любовь после выхода культового фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби», где она сыграла главную роль. Имеет Орден Почета (2006), Орден Дружбы (2010) и звание Народной артистки РСФСР (1985).

    Автор: Антон Соколов
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