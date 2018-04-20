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Лавров оценил перспективы межсирийского диалога под эгидой ООН
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    Лавров оценил перспективы межсирийского диалога под эгидой ООН

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    Лавров оценил перспективы межсирийского диалога под эгидой ООН

    Москва, 20 апреля. Перспективы начала межсирийского диалога под эгидой ООН не выглядят такими радужными, как месяц назад, однако это не повод отступать от достигнутых договоренностей по урегулированию в Сирии.

    Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который в пятницу встретился со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    «Мы встречаемся в условиях, когда перспективы скорейшего начала диалога под Вашей эгидой (эгидой ООН — прим. ФАН) в соответствии с резолюцией 2254 не столь радужны, как месяц назад. Но тем не менее мы не должны опускать руки, и сделаем все, чтобы не допустить отхода от ключевых договоренностей», — сказал Лавров.   

    Глава российского дипломатического ведомства призвал всех участников сирийского урегулирования оставаться в рамках международного права и предостерег «партнеров от разыгрывания своих геополитических комбинаций».    

    Напомним, в минувшие выходные коалиция во главе с США нанесла ракетные удары по территории Сирии. Поводом для атаки стал «инцидент в Думе», инсценировка применения химического оружия в Восточной Думе.   

    Автор: Федор Веснин
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