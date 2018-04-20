20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым. Обсуждались вопросы военного строительства. Плюс военачальники доложили главе государства о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. Также на совещании обсуждался ряд аспектов по ситуации в Сирии. По результатам встречи намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая.

Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме инвестиционные проекты Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме дорожную карту по приоритетным инвестиционным проектам, в которых сможет принять участие Россия. Об этом сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль в кулуарах форума. По его словам, представители правительств и деловых кругов двух стран уже провели ряд важных встреч. А завтра пройдет конференция, на которой будут затронуты вопросы восстановления Сирии. Будет представлена инвестиционная карта, содержащая приоритетные проекты.

Боевики совершили атаку на позиции правительственных сил в Латакии Между тем, боевики совершили масштабную атаку на позиции правительственных сил Сирии на севере провинции Латакия. Террористы попытались прорвать оборону в районе холма Тал Рашо, чтобы проникнуть на территории, контролируемые сирийской армией для осуществления диверсий. В ходе столкновения правительственные войска использовали тяжелую технику и артиллерию. В конечном итоге террористы понесли существенные потери и были вынуждены отступить.