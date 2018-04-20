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20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым
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    20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

    Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме инвестиционные проекты. Боевики совершили атаку на позиции правительственных сил в Латакии. Группа АВВА воссоединится впервые с 1986 года.
    18:46 20 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

    20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

    Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым. Обсуждались вопросы военного строительства. Плюс военачальники доложили главе государства о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. Также на совещании обсуждался ряд аспектов по ситуации в Сирии. По результатам встречи намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая.

    Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме инвестиционные проекты

    20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

    Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме дорожную карту по приоритетным инвестиционным проектам, в которых сможет принять участие Россия. Об этом сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль в кулуарах форума. По его словам, представители правительств и деловых кругов двух стран уже провели ряд важных встреч. А завтра пройдет конференция, на которой будут затронуты вопросы восстановления Сирии. Будет представлена инвестиционная карта, содержащая приоритетные проекты.

    Боевики совершили атаку на позиции правительственных сил в Латакии

    20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

    Между тем, боевики совершили масштабную атаку на позиции правительственных сил Сирии на севере провинции Латакия. Террористы попытались прорвать оборону в районе холма Тал Рашо, чтобы проникнуть на территории, контролируемые сирийской армией для осуществления диверсий. В ходе столкновения правительственные войска использовали тяжелую технику и артиллерию. В конечном итоге террористы понесли существенные потери и были вынуждены отступить.

    Группа АВВА воссоединится впервые с 1986 года

    20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

    Группа ABBA воссоединится впервые с 1986 года. За время существования группы было продано более 400 млн альбомов по всему миру, однако участники не собирались вместе для концертов более 30 лет. Не соберутся они и сейчас: за них в турне отправятся аватары, которые назвали «аббатарами». Аббатары — это цифровые версии участников ABBA из 1979 года. Ожидается, что первый инновационный концерт состоится уже в следующем году.
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