20 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым

Владимир Путин провел совещание с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым
Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым. Обсуждались вопросы военного строительства. Плюс военачальники доложили главе государства о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе. Также на совещании обсуждался ряд аспектов по ситуации в Сирии. По результатам встречи намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая.
Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме инвестиционные проекты
Сирия представит на Ялтинском международном экономическом форуме дорожную карту по приоритетным инвестиционным проектам, в которых сможет принять участие Россия. Об этом сообщил журналистам министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль в кулуарах форума. По его словам, представители правительств и деловых кругов двух стран уже провели ряд важных встреч. А завтра пройдет конференция, на которой будут затронуты вопросы восстановления Сирии. Будет представлена инвестиционная карта, содержащая приоритетные проекты.
Боевики совершили атаку на позиции правительственных сил в Латакии
Между тем, боевики совершили масштабную атаку на позиции правительственных сил Сирии на севере провинции Латакия. Террористы попытались прорвать оборону в районе холма Тал Рашо, чтобы проникнуть на территории, контролируемые сирийской армией для осуществления диверсий. В ходе столкновения правительственные войска использовали тяжелую технику и артиллерию. В конечном итоге террористы понесли существенные потери и были вынуждены отступить.
Группа АВВА воссоединится впервые с 1986 года
Группа ABBA воссоединится впервые с 1986 года. За время существования группы было продано более 400 млн альбомов по всему миру, однако участники не собирались вместе для концертов более 30 лет. Не соберутся они и сейчас: за них в турне отправятся аватары, которые назвали «аббатарами». Аббатары — это цифровые версии участников ABBA из 1979 года. Ожидается, что первый инновационный концерт состоится уже в следующем году.