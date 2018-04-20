Сирия, 20 апреля. Часть бригад ИГ готова принять условия мирного соглашения с САА к югу от Дамаска. «Нусра»*** ударила по городам Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе. САА захватила военную технику боевиков в Восточном Каламуне в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили оружие и военную технику исламистов в районе Восточного Каламуна в провинции Дамаск; обнаружили общую могилу в городе Дума в Восточной Гуте.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла позиции САА у населенного пункта Аль-Хамарат в северной части Хомса; организовала митинг боевиков в городе Маарет Ан-Нуман в Идлибе; ударила по городам Аль-Фуа и Кефрая северо-восточнее Идлиба; открыла огонь по опорным пунктам САА на севере Хамы.

Курды: пополнили свои ряды в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Продолжаются интенсивные столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными войсками на востоке региона в горах Восточного Каламуна. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что частям Сирийской арабской армии (САА) удалось захватить большое количество оружия и тяжелого снаряжения после бегства боевиков антиправительственного формирования «Джейш Тувар Аш-Шам». Кроме того, войскам Башара Асада удалось завладеть как минимум четырьмя танками, а также военными пикапами противника. Напомним, подразделения САА на данном направлении возглавляет элитный отряд «Тигров». В настоящий момент столкновения вокруг населенных пунктов Ар-Рухайба и Джеруд продолжаются.

Тем временем в городе Дума, ранее оккупированном боевиками «Джейш Аль-Ислам»*****, была обнаружена общая могила, в которой были погребены 112 человек, казненных исламистами. Об этом сообщает новостной портал Press TV. Тела были отправлены в Центр судебно-медицинской экспертизы для прохождения процедуры идентификации. Напомним, об освобождении Думы было объявлено 14 апреля, после того как все джихадисты покинули район Восточной Гуты.

Несколько часов назад поступали неподтвержденные данные о том, что радикалы ИГ1 поднимают белые флаги. По информации агентства новостей Al Masdar News, часть террористов «Исламского государства»1, отряды которых дислоцируются на юге от Дамаска, готова принять условия перемирия с властями САР и покинуть район лагеря «Аль-Ярмук». В то же время остальные ИГИЛовцы продолжают оказывать силам САР ожесточенное сопротивление.

Провинция Хомс

Информационный портал Emaan News Center, связанный с антиправительственными формированиями, сообщает о том, что боевики группировки «Файлак Аш-Шам», сотрудничающей с «Джебхат Ан-Нусрой»***1, обстреляли опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Хамарат, освобожденного четыре дня назад. Информации о потерях со стороны правительственных подразделений пока не поступало. Напомним, исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 ранее нарушили режим прекращения огня, установившийся в регионе в рамках временного перемирия.

Провинция Идлиб

В городе Маарет Ан-Нуман к югу от административного центра региона прошла демонстрация боевиков в поддержку вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (NRVR11), джихадисты требуют, чтобы все антиправительственные формирования объединились и выступили против Сирийской арабской армии (САА).

Между тем радикалы вновь нанесли удары по шиитским городам Кефрая и Аль-Фуа, расположенным к северо-востоку от Идлиба, передает информационный портал Emaan News Center. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирного населения. Напомним, данные населенные пункты находятся в окружении сил «Тахрир Аш-Шам» с 2012 года. Террористы периодически возобновляют обстрелы Кефрая и Аль-Фуа с целью оказать давление на правительственные силы.

Провинция Ракка

Курдский военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha) сообщает о том, что к рядам Демократических сил Сирии**** (SDF) присоединились около сотни новых бойцов. Все они завершили обучение в тренировочном лагере в населенном пункте Аль-Джарния. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что курдские радикалы проводят принудительную мобилизацию мирных жителей. Вследствие этого повсеместно вспыхнули массовые протесты гражданских лиц, после чего «демократические силы» были вынуждены прекратить вербовку молодых людей. Тем не менее из некоторых районов до сих пор приходит информация о том, что насильственный призыв продолжается.

Провинция Хама

Twitter-канал (MahmodHamway) сообщает о мощном взрыве, который произошел в населенном пункте Калаат Аль-Мадик, расположенном к северо-западу от Хамы. Взрывное устройство было активировано перед зданием мечети, в результате чего ранения получил несовершеннолетний ребенок, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NRVR11). Об организаторах взрыва пока ничего неизвестно. Местные активисты полагают, что бомбу могли установить радикалы одной из противоборствующих группировок. Напомним, на юге соседней провинции Идлиб нередко отмечаются вооруженные столкновения между формированиями «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия».

Между тем исламисты в очередной раз открыли огонь по территориям, занимаемым Сирийской арабской армией (САА), в районе высоты Телль Ад-Дара. Об этом сообщает оппозиционный интернет-портал Emaan News Center.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)