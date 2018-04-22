Россия не отдаст США ни пяди редкой земли | Новости
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    Болгары сравнили войну в Донбассе с освобождением их страны от турецкого ига. Колонка Владимира Тулина

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    13:20   23 Апреля 2018
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    Лавров: РФ и Китай выступили в поддержку независимого расследования «химатаки» в Сирии

    12:00   23 Апреля 2018
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    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    Интернет-магазины Quelle и Otto уйдут из России

    10:50   23 Апреля 2018
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    Варфоломей не вправе решать такие вещи: Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

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    10:14   23 Апреля 2018
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