Россия не отдаст США ни пяди редкой земли

В ответ на американские санкции в Госдуме намерены запретить поставку в США редкоземельных металлов. Это следует из проекта закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Выполнить этот запрет будет крайне сложно, чтобы не сказать, невозможно, из-за особенностей юридических формулировок. К тому же отечественные предприятия уверяют: они и так не поставляют в Соединенные Штаты «ни килограмма» этой продукции.

В случае принятия нового антисанкционного законопроекта, рассмотрение которого в первом чтении намечено Государственной Думой на 15 мая, «США и иные иностранные государства» по решению президента РФ не получат из России ни грамма редкоземельных металлов.

Редкоземельные металлы (или редкие земли) — это группа из 17 химических элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и лантаноиды: церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Как правило, редкоземельные элементы встречаются в месторождениях вместе и извлекаются из руды в виде совместного концентрата, из которого потом выделяют отдельные металлы.

Редкие земли применяются повсюду вокруг нас. Например, церий используется в автомобильных катализаторах, неодим идет на производство постоянных магнитов, добавками лантана и празеодима повышают светопрозрачность стекла.

Мировое производство редких земель составляет около 130 тысяч тонн в год, из которых на Китай приходится 105 тысяч тонн (81%), на Россию — около 2,7 тысяч тонн (примерно 2%).

Дьявол в деталях

Статья 2.13 проекта закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» вводит «запрет или ограничение на вывоз с территории Российской Федерации гражданами Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, организациями, находящимися под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, продукции и оборудования из редкоземельных металлов».

Иными словами, запрет останавливает практически любую продажу редкоземельных металлов американцам, но только, если сделка проводится в России, отмечают юристы.

«Ничто в законопроекте не мешает вывозить с территории России редкоземельную продукцию российскими же компаниям или через российских посредников в других странах и затем отправлять ее в США. Вопрос коммерции всегда превалирует — ни один член совета директоров не будет думать о санкциях, если на кону стоит увеличение прибыли», — заявила Федеральному агентству новостей управляющий партнер коллегии адвокатов «Кашковский, Павленко и партнеры» Екатерина Павленко.

Правда, государственные органы могут настаивать на соблюдении не только буквы, но и духа закона. Но для этого им придется обращаться в суды, пытаясь сформировать нужную судебную практику.

«В суд может обратиться любое лицо, если посчитает свои интересы нарушенными. В данном случае это могут быть ведомства, которые должны защищать интересы государства. В судах формируется практика с учетом нюансов. Если что-то выглядит неправильно, то судьи откладывают рассмотрение иска и пытаются выработать общую позицию по этому вопросу. В итоге решения судов могут корректировать нормы законов», — обращает внимание Екатерина Павленко.

Но это далеко не все проблемы из-за возможного запрета на экспорт редкоземельных металлов.

Российское редкоземье

Расположенный в Пермском крае Соликамский магниевый завод (СМЗ) вместе с обеспечивающим его сырьем из месторождения в Мурманской области Ловозерским горно-обогатительным комбинатом (ЛовГОК) составляют единую производственную структуру, выпускающую почти весь объем редкоземельных металлов в нашей стране.

«В России только мы извлекаем концентрат редких земель в промышленных масштабах. Кроме нас есть небольшая опытная установка на заводе «Акрон» в Великом Новгороде», — рассказывает ФАН генеральный директор СМЗ Дмитрий Мельников.

Еще несколько лет назад редкоземельные металлы в качестве побочного продукта выпускал и расположенный в Удмуртии Чепецкий механический завод (ЧМЗ), который является частью госкорпорации «Росатом».

«Сейчас, однако, в списке нашей продукции редкоземельных металлов нет», — заявил ФАН временно исполняющий обязанности генерального директора ЧМЗ Евгений Гусев.

Одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в России является группа «Акрон». В Новгороде в рамках проекта комплексной переработки апатит-нефелиновых руд компания с 2016 года выпускает около 200 тонн оксидов редкоземельных элементов в год: церия, лантана, неодима, концентраты легкой, средней и тяжелой групп редких земель. Торжественно открывал это производство в июле 2016 года президент России Владимир Путин.

У «Акрона» государственный контракт на производство редкоземельных элементов, заявила ФАН пресс-секретарь компании Виктория Полуянова, отказавшись комментировать антисанкционный законопроект.

«Специфика химического состава продукции СМЗ и «Акрона» такова, что в Штаты не поставляется ни килограмма редкоземельных продуктов. Все потребности США покрываются из Китая, который является фактически монополистом на рынке редких земель с 1990-х годов», — рассказывает председатель совета директоров СМЗ Павел Детков. — Мы никогда не поставляли продукцию на американский рынок. И даже если бы поставляли, то нас, если что, моментально заменят китайцы».

В России находится только часть цепочки добавленной стоимости ЛовГОКа и СМЗ — она заканчивается на получении комплексного концентрата.

«Мощностей по его разделению в стране нет, так что мы вынуждены концентрат вывозить. Дальнейшей переработкой занимается очень немного компаний в мире. Наш концентрат поставляется во Вьетнам, Индию, а главный потребитель находится в Эстонии, это NPM Silmet AS. Эстонская компания входит в группу, имеющую канадские корни», — рассказывает генеральный директор Соликамского магниевого завода Дмитрий Мельников.

Так что «идея запрета поставок в США редкоземельных металлов звучит сильно, но, на мой взгляд, не имеет никакого смысла», заключает Павел Детков.

Без паники

Принятие антисанкционного законопроекта может разрушить бизнес ЛовГОКа и СМЗ даже без прекращения экспорта редкоземельного концентрата. Дело в том, что антисанкционный законопроект заодно предполагает и прекращение сотрудничества с американскими или иностранными компаниями в атомной отрасли, ракетном двигателестроении и авиастроении. А это угрожает производству другой продукции соликамского завода — губчатого титана, полуфабриката для выпуска титанового проката.

«На нашей экономике это отразится катастрофически. У нас комплексное месторождение: титан, тантал, ниобий, редкие земли. Добыча рентабельна только при полной переработке руды. Если СМЗ не сможет продавать титан, то концентрат ему будет не нужен, производственная цепочка разрушится, и наш ГОК встанет и больше уже, наверное, не запустится, — заявил ФАН генеральный директор Ловозерского ГОКа Андрей Матыцин. — А ведь мы — градообразующее предприятие, у нас 1100 человек могут остаться без работы».

К тоже же, «редкоземельные металлы» — это понятие научное, в российском законодательстве оно не прописано, и бизнесмены опасаются слишком широкого толкования.

«Разные люди относят к редкоземельным разные металлы, иногда включая в эту группу рассеянные элементы и даже титан. Так что меня немного беспокоит, кто именно будет составлять список таких металлов, и что он к ним отнесет», — акцентирует гендиректор СМЗ Дмитрий Мельников.

Не меньшей проблемой является и угроза потери российскими производителями репутации надежных поставщиков.

«Покупатели рассматривают нас как противовес крупным поставщикам из Китая. И когда озвучиваются даже проекты таких законов, то осадок у наших клиентов остается. Надежность поставок для них очень важна», — поясняет директор Соликамского магниевого завода.

По словам Мельникова, 16 апреля он направил письмо по всем этим вопросам в министерство промышленности и торговли России (Минпромторг), а 17 апреля — губернатору Пермского края Максиму Решетнику.

«В Минпромторге нас поддержали и направили свое мнение в администрацию президента России. От губернатора еще ждем ответа», — уточняет он.

Минпромторг не смог предоставить оперативный комментарий.

Глава профильного комитета Госдумы РФ считает попадание редких металлов в антисанкционный законопроект правильным, потому что это даст возможность защитить будущие интересы России и создает повестку для переговоров с Соединенными Штатами.

«Это политическое решение. В этом законе, кроме экономической, присутствует также и политическая составляющая, — заявил ФАН председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. — Подобные пункты создают поле для обсуждения с США. Также законопроект позволяет в случае необходимости ограничить и будущие поставки перечисленной продукции в США».

Жигарев уверен, что первое чтение законопроект «пройдет однозначно». А вот ко второму чтению, когда принимаются поправки, в том числе, от правительства и администрации президента, «возможно как смягчение, так и усиление» положений документа.

Редкие земли нужны самим

Временами бизнес — дело жестокое; рейдерские захваты предприятий и сделки под давлением обстоятельств здесь не редкость. Так что угроза остановки ЛовГОКа и СМЗ может стать хорошей возможностью сбить цену активов. Но представляющий акционеров этих предприятий Павел Детков уверяет, что никаких предложений о продаже те в последнее время не получали.

«Не думаю, что кто-то хочет нас захватить, — говорит Дмитрий Мельников. — Мы — маленькие. Выручку в 2018 году ожидаем в 7 млрд рублей. Если не изменится курс рубля, то выйдем на уровень безубыточности. Прибыль возможна, только если рубль ослабнет».

В 2017 и 2016 годах ОАО «Соликамский магниевый завод» получил чистый убыток в 299 млн и 237 млн рублей соответственно. Последний раз завод получал чистую прибыль в 2015 году, когда она составила 475 млн рублей.

По данным на начало апреля, крупнейшими акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод» являются Тимур Старостин с долей в 25,002% акций, Игорь Пестриков — 24,999% и Петр Кондрашев — 24%.

ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» полностью принадлежит пермскому ООО «Фин-проект», 74,97% капитала которого, в свою очередь, с ноября 2014 года контролирует кипрский офшор «Пренстон энтерпрайзес лимитед». Остальные 24,99% принадлежат Игорю Пестрикова, 0,04% — Сергею Кирпичеву.

Нынешняя структура собственников ЛовГОКа и СМЗ сложилась в 2015 году, и тогда СМИ называли конечным бенефициаром этих компаний Петра Кондрашева. По сведениям ФАН, он продолжает оставаться основным владельцем и на данный момент.