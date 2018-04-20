Сирийский военный корреспондент погиб при съемке репортажа о боевой операции против ИГ в Дамаске

Дамаск, 20 апреля. Сирийский военный корреспондент Айхаб Балан погиб в южном Дамаске, во время съемок репортажа об операции Сирийской арабской армии против террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Боевые действия проводились в лагере «Ярмук».

О гибели военкора сообщил на своей странице в Facebook фотокорреспондент ФАН Степан Яцко. «Сирийский военный корреспондент Айхаб Балан погиб в южном Дамаске, снимая репортаж об операции Сирийской армии против террористов Исламского государства в лагере Ярмук, районах Кадам и Хаджар ал-Асвад», — говорится в записи в соцсети.

Напомним, в настоящее время подразделения САА продолжают операцию по уничтожению террористов ИГ1 в районе бывшего лагеря палестинских беженцев «Ярмук» на юге Дамаска. ВВС САР наносят массированные авиаудары по позициям боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.