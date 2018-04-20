Меню
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Политика
Россию не устраивает информация «из вторых рук» в докладах ООН по Сирии — Лавров
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные

    335

    Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные

    Дамаск, 20 апреля. Пять мирных жителей Дамаска получили ранения в результате минометного обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, боевики нанесли минометный удар по району Ат-Тадамон. В ходе обстрела ранения получили пять мирных жителей. Кроме того, террористы выпустили один артиллерийский снаряд по жилому кварталу Барзе, который не разорвался, но нанес ущерб инфраструктуре.

    Накануне боевики террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (запрещены в РФ) подвергли обстрелам жилые кварталы города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, а также окраины Дамаска и трассу между провинциями Даръа и Дамаск. В результате обстрелов погибли четыре человека, 52 мирных жителя получили ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    2626
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    760
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1495
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    418