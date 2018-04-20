Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные

Дамаск, 20 апреля. Пять мирных жителей Дамаска получили ранения в результате минометного обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, боевики нанесли минометный удар по району Ат-Тадамон. В ходе обстрела ранения получили пять мирных жителей. Кроме того, террористы выпустили один артиллерийский снаряд по жилому кварталу Барзе, который не разорвался, но нанес ущерб инфраструктуре.

Накануне боевики террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (запрещены в РФ) подвергли обстрелам жилые кварталы города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, а также окраины Дамаска и трассу между провинциями Даръа и Дамаск. В результате обстрелов погибли четыре человека, 52 мирных жителя получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.