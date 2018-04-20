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Советник президента Зимбабве: Мы рассчитываем на роль России в международных процессах
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    Советник президента Зимбабве: Мы рассчитываем на роль России в международных процессах

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    Советник президента Зимбабве: Мы рассчитываем на роль России в международных процессах

    Ялта, 20 апреля. Зимбабве рассчитывает на роль России в международных процессах, заявил на Ялтинском международном экономическом форуме специальный советник президента африканского государства Кристофер Мутсвангва.

    Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, он рассказал о взаимодействии двух стран на уровне министров, а также о роли Москвы в поддержке Хараре.

    «Мы видим позитивные изменения в нашей стране, сейчас мы плотно взаимодействуем с вашей страной на уровне министров. Понимаем, что можем изменить способ взаимодействия на африканской земле. У нас было много войн, а сейчас нам бы хотелось изменить общий политический контекст. Зимбабве намерена отойти от стандартов политики, поменять шаблон, матрицу. Мы увидели, что в Крыму живут довольные люди, которые счастливы быть частью России, хотя не все в мире это приветствовали», — заявил Мутсвангва.

    Советник президента Зимбабве: Мы рассчитываем на роль России в международных процессах

    Зимбабве внимательно следит за тем, как меняется экономика России, подчеркнул советник президента страны.

    «Наш континент – самый многочисленный, все было хорошо до того, как нас колонизировали, и Африка стала бедной. Мы очень древняя цивилизация – на протяжении многих веков мы взаимодействовали с Центральной Азией и Азией, а сейчас обнищали. Мы боролись и боремся за свободу и независимость. Мы рассчитываем на роль России в международных процессах. Это была первая страна, которая в свое время поделилась оружием с неевропейской страной. Наша армия была сформирована благодаря поддержке Китая и СССР, у нас была сильная армия», — напомнил Мутсвангва. 

    По его мнению, Россия станет сильной, несмотря на санкции Запада.

    «У нас был такой опыт – мы смогли все преодолеть. Санкции – новые возможности для Крыма. Вы пройдете эти сложности, вы уже супердержава. Крым станет хорошим мостиком между западом и востоком», — считает Мутсвангва.

    Автор: Евгения Авраменко
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