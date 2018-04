Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию перевод статьи Кайла Мизоками Here Are All the Submarines of the Russian Navy in One Infographic («Ужасающая мощь: весь подводный флот России на одной схеме»), опубликованной на сайте Popular mechanic.

Новый план, составленный Naval Analysis, показывает всю подводную мощь российского флота. Сейчас он насчитывает 72 субмарины. Это на одну больше, чем у ВМС США. Однако разрыв в количестве атомных и штурмовых подлодок, а также субмарин с крылатыми ракетами, значителен.

В верхней части схемы располагаются новейшие атомные подводные лодки: четыре ПЛАРБ проекта 955 «Борей». Каждая из них имеет по шестнадцать баллистических ракет «Булава» с дальностью действия 9300 км и шесть ядерных боеголовок индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн. Всего Россия планирует построить восемь таких подлодок.

Затем идут семь субмарин проекта 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин» с ракетами «Синева», и завершает ряд гигантская подводная лодка ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула», которая в настоящее время участвует в испытаниях ракет.

Следующие восемь лодок — подводные ракетные крейсеры проекта 949А «Антей», длиной 154 метров и с подводным водоизмещением 24 000 тонны. Первоначально они были заказаны Советским Союзом для уничтожения авианосцев ВМС США, которые перевозили огромное количество больших и мощных крылатых ракет. Каждая из подлодок имеет на борту 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

В отличие от Соединенных Штатов, Россия имеет как атомные, так и дизель-электрические торпедные субмарины. Это двенадцать атомных подлодок проекта 972 «Щука-Б» (по классификации НАТО – Akula I, II и III класса), проекта 671РТМ(К) «Щука» и четыре подлодки проекта 945 «Барракуда» и 945А «Кондор». Все они были разработаны еще в Советском Союзе во времена холодной войны, но некоторые были построены уже после развала СССР.

Совсем недавно Россия спустила на воду две субмарины проекта 885 «Ясень». Это серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами (ПЛАРК) четвертого поколения, которые могут в конечном итоге заменить устаревающие модели проекта 949 «Гранит».

Из дизель-электрических Россия имеет 21 подводную лодку проекта 877 «Палтус» (типа «Варшавянка») и одну - проекта 677 «Лада». ДЭПЛ типа «Варшавянка» предназначены для работы недалеко российской территории, например, на Черном и Средиземном море. Некоторые лодки этого типа были построены еще во времена Холодной войны, иные, такие как «Ростов-на-Дону», — спущены на воду совсем недавно, в 2014 году. Подлодки типа «Лада» сконструировали на замену «Варшавянкам». Эксперт по подводным лодкам Г.И. Саттон утверждает: Россия планирует создать по меньшей мере пять таких экземпляров.

Субмарин специального назначения на российском флоте тоже немало. Есть две огромные «плавучие базы» на основе корпусов подлодок типа «Кальмар» и «Дельфин», которые служат для переправы глубоководных сверхмалых подводных лодок. Для океанографических исследований на глубине у России есть одна ПЛ «Лошарик», три автономные глубоководные станции проекта 18510, шифр «Нельма», и три АПЛ класса «Кашалот».

Есть и экземпляр, который особенно наводит ужас: подлодка Б-90 «Саров». Это испытательная платформа для торпеды на атомном ходу с огромной 100-мегатонной термоядерной боеголовкой «Статус-6», которая предназначена для атаки береговых объектов, таких как порты и города. Противоракетная оборона США бессильна против «Статус-6», в то время как удар этой ракеты способен уничтожать целые прибрежные районы, делая их непригодными для жизни из-за радиоактивных осадков.

У ВМФ России, по крайней мере, на бумаге, на одну подводную лодку больше, чем у ВМС США, хотя у американцев все модели оснащены баллистическими и крылатыми ракетами. Подводный флот ВМС США, в отличие от ВМФ России, полностью атомный, но, если бы соседи Соединенных штатов были их потенциальными противниками, американские власти, вероятно, тоже инвестировали бы в строительство неатомных подводных лодок.