Порошенко предложил лишать крымчан украинского гражданства

Киев, 20 апреля. Верховную раду Украины следует наделить правом лишать украинского гражданства крымчан, получивших российское гражданство. Соответствующее предложение озвучил президент страны Петр Порошенко.

«Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства РФ в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — указано в тексте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайта парламента.

Напомним, ранее Порошенко предложил Раде ужесточить процедуру получения украинского гражданства.

В марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».