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«Хайпануть» на скандале: в экспертном совете при Госдуме раскритиковали идею масла «Новичок»
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    «Хайпануть» на скандале: в экспертном совете при Госдуме раскритиковали идею масла «Новичок»

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    «Хайпануть» на скандале: член экспертного совета при Госдуме раскритиковал идею масла «Новичок»

    Предприниматель из Ульяновской области решил воспользоваться в своих целях скандалом с бездоказательными обвинениями в адрес России в отравлении в английском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, Британия, не предъявляя никаких доказательств, утверждает, что для отравления Скрипалей якобы было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», согласно британской версии, советского или российского происхождения. Москва все эти обвинения отвергает, но тема на слуху, на чем и решил сыграть ульяновский бизнесмен Алексей Якушев, ради пиара запустивший в производство ограниченную серию подсолнечного масла под провокационным названием «Новичок». Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян резко раскритиковал идею предпринимателя.

    «Думаю, этот производитель никак не может прорваться со своей продукцией на рынок, поэтому он и не нашел ничего лучше, как «хайпануть» на международном скандале, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Конечно, кому не хочется подзаработать, пока горячо. Однако проблема в том, что это уж очень тянет на приличную провокацию. С точки зрения продаж, уверен, это название сыграет только в минус. Конечно, яркая этикетка привлекает взгляд, но одна мысль, что так называется некое отравляющее вещество, которым буквально каждый день нам тычут в нос «западные партнеры», уже может оттолкнуть от этого товара. Я в любом случае против подобных способов «срубить по-быстрому деньжат». С таким «креативом» данное производство не только не продвинется, но может получить в торговых сетях настоящую черную метку в долгосрочном плане».

    Британия, не предъявляя никаких доказательств, утверждает, что для отравления Скрипалей якобы было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок»

    По мнению блогера, неразборчивый предприниматель не только позорит отрасль, но и невольно подыгрывает западным недоброжелателям России.

    «Знаете, мне кажется, что товар с подобной этикеткой вообще позорит страну. Мы и так регулярно отбиваемся от клеветы по разным поводам, а тут «западные партнеры» получают своеобразный подарок в виде возможности лишний раз пнуть Россию», — резюмировал Вадим Манукян.

    Алексей Якушев позиционирует масло «Новичок» в качестве экологически чистого продукта, подсолнечник для которого он выращивает в своем хозяйстве. Чтобы привлечь побольше внимания на этикетке масла «Новичок» изображен знак советского Комитета государственной безопасности (КГБ СССР), также присутствует подпись «Продукты для долгой жизни», которая, судя по всему, кажется бизнесмену очень остроумной.

    Во всяком случае, презентуя в интервью свою продукцию, предприниматель весело смеялся (к слову сказать, демонстрируя отсутствующий передний зуб), а беседовавший с ним человек, который предпочел не светиться в кадре, тоже заливисто хохотал. Кстати, видео о масле «Новичок» демонстрируется на YouTube в рубрике «Юмор».

    Отметим, большинство пользователи соцсетей сочли инициативу владельца ульяновской маслобойни шуткой и троллингом.

    Автор: Ирина Петрова
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