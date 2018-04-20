Ударом по Сирии США показали, что готовы применять силу ради своих интересов — Патрушев

Москва, 20 апреля. Нанеся удар по Сирии, Вашингтон в очередной показал, что готов применять силу ради своих интересов. Таким мнением на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования поделился секретарь организации Николай Патрушев.

Он отметил, что о еще более агрессивной риторике США, чем раньше, говорит в частности и принятие новой Стратегии национальной безопасности США.

«Особое внимание в Стратегии США уделяется обеспечению доминирования в глобальной энергетической системе, укреплению лидерства в экономической, научной и технологической сферах… это проявляется в реальных действиях. Яркий тому пример — нанесение в нарушении всех норм международного права… ракетного удара по сирийской территории», — отметил Патрушев.

Напомним, ранее о том, что США втягивают в агрессию страны Европы и фактически вовлекают весь мир в войну, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В минувшие выходные коалиция во главе с США выпустила по Сирии более ста крылатых ракет. Поводом для нанесения удара стал «инцидент в Думе», постановка применения химического оружия в Восточной Думе.