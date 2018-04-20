Де Мистура надеется на перезапуск политического процесса в Сирии

Москва, 20 апреля. Специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что политический процесс в Арабской республике можно будет перезапустить.

Соответствующее заявление было сделано на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Я думаю, что политический процесс нужно перезапустить», — отметил де Мистура.

Он также надеется, что Сочи также сможет продолжить свою работу.

«И затем все это может быть реализовано в рамках женевского процесса», — резюмировал де Мистура.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с де Мистурой сообщил, что США и союзники нанесли ракетные удары по Сирии, когда длительные усилия по установлению мира в стране наконец начали приносить свои плоды и помешали дальнейшему улучшению обстановки в стране.