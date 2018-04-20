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ВСУ обстреляли район пункта пропуска «Станица Луганская» в ЛНР
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    ВСУ обстреляли район пункта пропуска «Станица Луганская» в ЛНР

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    ВСУ обстреляли район пункта пропуска «Станица Луганская» в ЛНР

    Луганск, 20 апреля. Вооруженные силы Украины дважды подвергли обстрелу из автоматического стрелкового оружия район пункта пропуска «Станица-Луганская» и позиции Народной Милиции ЛНР в районе памятника «Князь Игорь». Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, атаки были совершены сегодня в 12.05 и 13.50. Всего было сделано около 50 выстрелов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

    Данное нарушение режима прекращения огня было зафиксировано наблюдателями СММ ОБСЕ, которые находились непосредственно в районе пункта пропуска, и вынуждены были покинуть место обстрела из соображений безопасности. 
    В момент обстрела в районе пункта пропуска со стороны ЛНР находилось более 250 человек и 43 гражданских автомобиля.

    Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

    ВСУ обстреляли район пункта пропуска «Станица Луганская» в ЛНР

    Автор: Дарья Фролова специально для ФАН; Луганск
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