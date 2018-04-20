Патрушев рассказал об изменении стратегии нацбезопасности РФ из-за действий США

Москва, 20 апреля. Глава Совета безопасности России Николай Патрушев провел заседание комиссии СБ по проблемам стратегического планирования, на котором обсуждался вопрос внесения корректировок в стратегию национальной безопасности страны. Об этом в пятницу заявила пресс-служба Совбеза.

По словам представителей ведомства, необходимость уточнения формулировок стратегии объясняется сложившейся в мире ситуацией, при которой Россия подвергается невиданному ранее политическому, экономическому, военному, информационному, идеологическому давлению со стороны США и их союзников.

«Учитывая происходящие изменения в международной обстановке, обсуждены предложения о возможности уточнения отдельных формулировок Стратегии национальной безопасности России», — говорится в сообщении.

Изменение стратегии нацбезопасности должно учитывать негативные последствия появления новых вызовов и угроз, пояснили в Совете безопасности.Отметим, что в заседании комиссии приняли участие представители Минобороны, МИД, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств.