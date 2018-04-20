Удар США по Сирии не способствовал дипломатическому процессу — де Мистура

Москва, 20 апреля. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ракетный удар по САР не способствовал дипломатическим процессам по урегулированию кризиса на площадках Астаны и Женевы.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе переговоров по Сирии он выразил надежду на то, что Сочи как площадка для сирийского диалога продолжит свою работу.

«Хотя Астана — это очень важный формат, я надеюсь, что Сочи также сможет продолжить работу», — сказал спецпосланник международной организации.

Дипломат ООН заявил, что ракетный удар не способствовал дипломатическому процессу в Астане и Женеве.

США, Франция и Британия нанесли 14 апреля ракетный удар по гражданским и военным объектам в Сирии. Средства ПВО арабской республики перехватили 71 из 103 ракет.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку актом агрессии, он подчеркнул, что западные страны фактически помогают террористом. Кроме того, удар может обернуться новой волной беженцев из САР.