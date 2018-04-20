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«Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной
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    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

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    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной
    Москва, 20 апреля. Российский газовый холдинг «Газпром» после провалившихся переговоров с «Нафтогазом Украины» направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов. Сообщение об этом распространила пресс-служба концерна.

    Речь идет о соглашениях на поставку газа и его транзит через территорию республики. «Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — подчеркнули в «Газпроме».

    Уточняется, что документ для расторжения контрактов были направлены в Арбитраж в пятницу, 20 апреля, пишет ТАСС.

    Напомним, решение по разбирательству по транзитному контракту Арбитраж Стокгольма принял 28 февраля этого года. Вердикт суда, по мнению российской стороны, нарушило баланс интересов «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по контрактам на поставку и на транзит голубого топлива.

    О начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже российская компания предупредила Киев 5 марта. В этой связи «Газпром» предложил приступить к предусмотренным контрактами переговорам для поиска взаимоприемлемого решения.

    Срок для переговоров по контракту на поставку истек 4 апреля, а по транзитному контракту — 19 апреля.

    Автор: Алексей Громов
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