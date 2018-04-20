Володин сообщил, что число ответных мер на санкции США может увеличиться

Москва, 20 апреля. Количество ответных мер, прописанных в проекте закона о контрсанкциях США, может увеличиться в процессе обсуждения документа. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

«В ходе обсуждения количество ответных мер может увеличиться, какие-то будут скорректированы…» — заявил председатель Госдумы.

Володин отметил, что меры, которые будут прописаны в законе, должны не только защищать интересы граждан РФ, но и стимулировать развитие экономики. Спикер Госдумы также рассказал, что в процессе работы над законопроектом могут быть расширены полномочия кабмина.

Напомним, законопроект о введении ответных санкций против США в Госдуме рассмотрят 15 мая. В союзе промышленников и предпринимателей РФ ранее сообщили, что контрсанкции не станут путем к «железному занавесу».