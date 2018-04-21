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У туристов появится возможность пойти по следам Александра Невского
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    У туристов появится возможность пойти по следам Александра Невского

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    У туристов появится возможность пойти по следам Александра Невского

    Москва, 21 апреля. Министерство культуры разрабатывает туристический маршрут «Александр Невский», который охватит исторически связанные с Великим князем места.

    Перед туром стоит задача воспитать молодежь, повысить национальное самосознание и укрепить историческую память поколений.

    Маршрут дает представление об Александре Невском как мудром правителе, семьянине и полководце, рассказали в Минкультуры. Параллельно в программе тура раскрываются темы, посвященные оборонному зодчеству средневековой Руси.

    В тур включены памятники четырех регионов: Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Например, в Пскове туристы посетят Кремль, Изборскую крепость, Дом ремесел, историко-культурный центр «Самолва», музей «Самолвовский амбар».

    По словам разработчиков маршрута, религиозный и культурно-познавательный туризм тесно переплетены. Поэтому тур заинтересует не только православных, но также туристов иных конфессий и людей, далеких от религии.

    Подготовка к празднованию 800-летия (в 2021 году) со дня рождения Александра Невского активно поддерживается на федеральном уровне, отсюда и интерес туроператоров к данной тематике.

    Напомним, Владимир Путин подписал в 2014 году указ «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». В документе, в частности, указывалось, что исполнение указа будет способствовать сохранению военно-исторического и культурного наследия страны, а также укреплению единства российского народа.

    Автор: Юлия Майорова
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