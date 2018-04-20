Сирия: Россия ведет активную работу для обеспечения доступа экспертов ОЗХО в Думу

Москва, 20 апреля. Российские военные активно ведут контакты с боевиками, чтобы обеспечить безопасность экспертов ОЗХО в сирийском городе Дума. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Конечно, активно [ведем контакты]», — заявил он.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по территории Сирии в качестве предлога использовав инсценировку химатаки, которая якобы произошла в Думе 7 апреля. При этом ни местные жители, ни эксперты не подтвердили, что химатака имела место.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия добивается, чтобы поездка для расследования инцидента миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума состоялась, несмотря на заявления Запада о том, что Москва якобы препятствует этому.