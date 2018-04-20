Министр Самер аль-Халиль: У Сирии есть основы для роста экономики

Министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль на Ялтинском международном экономическом форуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей, констатировал: экономика Сирии, как и страна в целом, подверглась варварскому нападению. К сожалению, на этой войне, жертвами которой стал сирийский народ, были использованы террористические средства.

«С 2011 года наша страна стала объектом террористических атак, нападений. Человеческие, материальные ресурсы пострадали, были уничтожены промышленность, основы экономики, произошло разграбление оборудования, были сожжены поля. К сожалению, это все поддержали страны мира. Сирия выступает против этих попыток при широкой поддержке со стороны РФ», — сказал ученый.

Он также выразил признательность за то, что Россия оказывает всестороннюю помощь Сирии и ее населению.

«Каждый, кто хочет знать правду о событиях в Сирии, может узнать это без искажений. К тому, что ведется террористическая война, прибавились санкции. Наш народ долго страдает от этих санкций, которые не позволяют заниматься экспортом нефти», — напомнил министр экономики и внешней торговли.

Сейчас правительство должно использовать все оставшиеся источники для обеспечения потребностей жизни сирийцев. Было приложено много усилий, чтобы Дамаск мог продолжить свое противостояние.

На сегодняшний день не осталось ни одной официальной организации, ни одного предприятия, которое оставалось бы работать в обычном режиме. Сирийское правительство делает все усилия, чтоб предприятия работали, чтобы сирийские граждане получали медицинское обслуживание, несмотря на сложные условия. В частности, дети продолжают получать бесплатное образование и гранты за успехи в учебе.

«Нашу экономику пытаются задушить, хотя РФ разработала для нас планы экономического развития. Сегодня в Сирии намного лучше, но американское правительство продолжает поддержку террористических сил. То, что мы видим сегодня, то, к чему мы идем — мы сумели сохранить страну в географических границах. Сирия возвращается обратно к законности, и все сирийцы чувствуют внутреннее удовлетворение тем, что получают необходимое для жизни», — заметил доктор Самер аль-Халиль.

Несмотря на военные сложности, ограничения в подаче электричества, жизнь, говорит он, продолжается. Продолжается оказание услуг, помощь беженцам, тем, кто вынужден был покинуть дома, опасаясь террористов, и тем, кто решил вернуться обратно.

Промышленность возрождается, по сравнению с 2013 годом, Сирия снова может производить товары. Ее экономика продолжает оставаться сильной, граждане дружественного РФ государства продолжают производить продукты, известные по всему миру. Даже после семи лет войны Сирия в состоянии отправлять сельскохозяйственную продукцию на экспорт.

«Наша экономика смогла сохраниться, несмотря на откат. Мы серьезно потеряли в экспорте, но нарастили производство. В 2016 году нарастили и экспорт. Сегодня сирийские рабочие продолжают доказывать, что они способны производить конкурентные товары, сирийские предприятия продолжают развиваться», — подчеркивает Самер аль-Халиль

Но накладываются ограничения на экспорт сирийской продукции, на экспорт и импорт. Большое число государств оказались в числе врагов Сирии. И все-таки, несмотря на серьезный кризис, в нее продолжаются инвестиции, и каждый, кто хочет, может проинвестировать средства в экономику Сирии. В ближайшее время государство фактически превратится в огромную мастерскую: страна оказалась серьезно разрушенной после войны, людям и бизнесу есть, куда вкладывать сейчас.

«И мы призываем всех вкладывать в сирийскую экономику. У нас есть государственные основы для создания государственного и частного партнерства, есть основы для роста за счет развития малых и средних предприятий, которые составляют до 90% экономики.