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В Совфеде заявили о кризисе международного права
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    В Совфеде заявили о кризисе международного права

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    В Совфеде заявили о кризисе международного права

    Москва, 20 апреля. Существующая система международного права, установленная после окончания Второй мировой войны, нуждается в корректировке, поскольку она больше не работает и не может отвечать на современные вызовы. Об этом в пятницу заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    «Современное международное право более не в состоянии отвечать на современные вызовы. Мы наблюдаем кризис международного права, если хотите, закат постялтинской системы международного права», — отметил он.

    По его словам, необходимо вносить изменения, но они должны быть осторожными, обдуманными с ясным представлением того, как эта система должна выглядеть в будущем. Косачев подчеркнул, что на сегодняшний день ряд стран демонстрируют политику двойных стандартов.

    В качестве примера сенатор привел ситуацию с Косово и с Крымом. В первом случае самоопределение местного население бралось в расчет мировым сообществом, во втором случае — нет. Кроме того, международное право предусматривает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, который нарушается во всем мире повсеместно.

    Автор: Антон Соколов
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