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Жириновский предлагает вывести золотой запас РФ из США вслед за Турцией
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    Жириновский предлагает вывести золотой запас РФ из США вслед за Турцией

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    Жириновский предлагает вывести золотой запас РФ из США вслед за Турцией

    Москва, 20 апреля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на информацию о том, что Турция вывела свои золотые запасы из Федеральной резервной системы США. По словам политика, России стоит сделать то же самое.

    «Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», — заявил Жириновский.  

    Кандидат в президенты России на прошедших выборах напомнил, что РФ владеет облигациями госдолга США более чем на 90 миллиардов долларов, общие же иностранные вложения России оцениваются в сумму порядка 400 миллиардов.

    Напомним, ранее стало известно, что Турция вывела весь золотой запас страны из Федерального резерва США.   

    Автор: Федор Веснин
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