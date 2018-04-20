Жириновский предлагает вывести золотой запас РФ из США вслед за Турцией

Москва, 20 апреля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на информацию о том, что Турция вывела свои золотые запасы из Федеральной резервной системы США. По словам политика, России стоит сделать то же самое.

«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», — заявил Жириновский.

Кандидат в президенты России на прошедших выборах напомнил, что РФ владеет облигациями госдолга США более чем на 90 миллиардов долларов, общие же иностранные вложения России оцениваются в сумму порядка 400 миллиардов.

Напомним, ранее стало известно, что Турция вывела весь золотой запас страны из Федерального резерва США.