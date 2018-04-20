«Пусть попробуют»: Богданов оценил инициативу ФРГ и Франции запустить новую площадку по Сирии

Москва, 20 апреля. Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал инициативу Германии и Франции запустить еще одну площадку для переговоров по Сирии.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил ранее о намерении Франции и ФРГ найти новый формат политического урегулирования в Сирии, который стал был альтернативой «Женеве». Он заявил, что это может придать переговорам новый политический импульс.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов прокомментировал инициативу стран Западной Европы. Дипломат предложил Берлину и Парижу — «пусть попробуют».

Напомним, что урегулированием ситуации в Сирии занимаются на площадках Астаны и Женевы. Страны-гаранты по Сирии (Россия, Иран и Турция) проводили саммиты в Сочи и Анкаре. Как сообщает МИД РФ, Тегеран может принять третью встречу на высшем уровне.